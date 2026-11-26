Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo 5,8 kilometru dlouhý úsek jihočeské dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Jde o první polovinu rozestavěného úseku mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. Druhou a zároveň poslední chybějící část jihočeské dálnice D3 silničáři zprovozní příští rok v létě. Práce na celé, téměř dvanáct kilometrů dlouhé části dálnice vyjdou na 4,5 miliardy korun bez DPH. Celá dálnice D3 by mohla být v provozu do roku 2032.
Obyvatelé Kaplice a okolních obcí získávají bezmála šest kilometrů nové dálnice, což podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) přispěje k rozvoji regionu a výrazně uleví stávající silnici vedoucí přes město od tranzitní dopravy. „Zvýší se bezpečnost a zkrátí cestovní dobu řidičům mířícím na jih Čech i do Rakouska. Kompletní jihočeská D3 bude hotová v létě příštího roku,“ uvedl.
Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (Naše Česko) je zásadní odvedení dopravy z úseku u Kaplice-nádraží, který byl na trase nejužší. „Myslím, že je to zlomové pro všechny, co znají dopravu v jižních Čechách,“ uvedl Kuba. Dodal, že symbolické pro něj bude také dokončení dálnice D3 u Nažidel v příštím roce. V roce 2003 se tam stala tragická nehoda autobusu s dvaceti oběťmi, u níž zasahoval jako záchranář.
Auta nebudou muset jezdit přes nepříjemný přejezd
Součástí první etapy stavby je šest mostů na dálnici, dva podjezdy, jeden most nad větví mimoúrovňové křižovatky, pět protihlukových stěn o celkové délce 1,8 kilometru a také osmdesát metrů dlouhá opěrná zeď. „Díky zprovozněné první etapě nebudou muset auta už jezdit přes ten velmi nepříjemný železniční přejezd na silnici I/3. Díky mimoúrovňové křižovatce Kaplice má zároveň toto město nové dálniční napojení,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
V provozu je aktuálně přes sto kilometrů dálnice D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Po dokončení bude měřit téměř 170 kilometrů. ŘSD připravuje středočeskou část dálnice, která bude dlouhá 59 kilometrů. Do konce letošního roku by mělo být vykoupeno kolem osmdesáti procent pozemků. Zároveň ŘSD připravuje žádosti o povolení stavby všech úseků středočeské D3.
Dvě desítky kilometrů nových dálnic ještě do Vánoc
Do Vánoc plánuje Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit celkem 22,9 kilometru nových dálnic. Kromě ve čtvrtek otevřeného úseku D3 u Kaplice také 3,3 kilometru dlouhý úsek dálnice D11 u hranic s Polskem. „Umožníme tak plné využití polské dálnice S3. Už se řidiči nebudou muset lopotit přes Královec a Lubawku,“ uvedl Mátl.
O 13,8 kilometru se ještě v letošním roce prodlouží dálnice D35. Ve středu 16. prosince se otevře 6,2 kilometru dlouhý úsek mezi Sadovou a Plotištěm u Hradce Králové. Podle Mátla by společnost Budimex mohla včas dokončit 7,6 kilometru dlouhý úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí, aby mohl být otevřen krátce před Vánocemi.
„Pak už budou z D35 chybět poslední kousky, co stavíme jako Ředitelství silnic a dálnic, to znamená obchvat Litomyšle a tunel Homole – to bychom měli zprovoznit v průběhu léta 2027. Příští rok se tak pojede po dálnici z Prahy až na Svitavy. A v brzké době se začne stavět i PPP projekt mezi Svitavami a Mohelnicí,“ řekl Mátl. Ještě letos chce ŘSD zahájit stavbu obchvatu Úlibic na Jičínsku.
Pokud sněmovna schválí smlouvu s koncesionářem na 35 kilometrů dlouhý úsek D35 mezi Opatovcem na Svitavsku a Mohelnicí na Šumpersku, budou podle Mátla všechny úseky dálnice D35 ve výstavbě nebo v provozu. Koncesionářskou smlouvu za 71,32 miliardy korun s konsorciem ViAlliance35 schválila vláda na konci října.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a stát se severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku.
Nové silnice první třídy
Na silnicích první třídy má ŘSD rozestavěno zhruba 94 kilometrů. Ještě letos plánuje zprovoznit východní obchvat Bruntálu a zahájit stavbu obchvatu Pelhřimova, který má odvést tranzitní dopravu z města. „Budeme pokračovat s okruhováním a vyřešením dopravy v Pardubicích. Ještě do Vánoc bychom chtěli zahájit jihovýchodní obchvat,“ dodal Mátl.
Podle mapového portálu má nyní ŘSD rozestavěno 248 kilometrů silnic a dálnic, z toho 154,7 kilometru dálnic a 93,3 kilometru silnic první třídy. Na stavbu dalších 90,2 kilometru dálnic a silnic první třídy vybírá zhotovitele.