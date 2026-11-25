Městská knihovna v Praze, které bývalá první dáma Dagmar Havlová v září předala právo na užívání jména bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla, vytvoří vlastní dramaturgii k jeho osobnosti. Propojí literární, vzdělávací a kulturní aktivity. Cílit přitom chce jak na tuzemské zájemce, tak na ty zahraniční.
„Z Havla se stal do určité míry symbol, ale to je škoda. Je velmi zajímavá lidská bytost. My ho chceme ukazovat v celé plastičnosti. Nabízí se ‚zplacatit‘ ho na stránky v učebnici, ale byl to člověk nesmírně talentovaný a inteligentní. (Jaroslav) Hutka o něm zpívá v jedné písničce, že kdyby vložil tenhle svůj talent, svou inteligenci do něčeho, co by se režimu líbilo, tak se měl určitě dobře. Ale on ten svůj talent vložil do služeb humanity, demokracie, svobody – se vším, co to přinášelo. To je úžasný příběh,“ shrnul ředitel Městské knihovny Praha Tomáš Řehák v Událostech, komentářích zamýšlený přístup k Havlově odkazu.
Knihovna chce přibližovat Havlovu osobnost všem generacím a nízkoprahově. Řehák mluví o několika linkách prezentace Havlova odkazu. Ta první cílí na tuzemskou veřejnost. „Městská knihovna, to je pět set zaměstnanců, padesát poboček a deset tisíc akcí pro veřejnost ročně. To je know-how, které do toho hodláme vložit. Umíme udělat akci pro osm lidí na malé pobočce i akci ve velkém sále. S nadsázkou tomu říkáme nízkoprahový Václav Havel,“ vysvětluje.
„Chceme ho zpřístupnit lidem, kteří by se do možná více honosného, intelektuálně náročného prostředí zdráhali vejít. Prostě ho chceme ukázat každému,“ dodal. Oslovili by rádi zejména mladé lidi, a to spoluprací s jinými mladými lidmi.
Druhá linka zahrnuje publikování. „Ono se to moc neví, ale Městská knihovna v Praze je jedním z největších a možná úplně největší vydavatel e-knih. Vydáváme zhruba každý pracovní den jednu novou e-knihu,“ upozornil Řehák. Právě elektronické čtivo považuje za způsob, jak vrátit do oběhu texty, které v tištěné podobě už příliš dostupné nejsou.
Knihovna na svém webu zpřístupnila zdarma v elektronické podobě Havlem autorizovaný životopis od Edy Kriseové, e-knih má být více. Knihovna chce také využít své profesionální audio a video studio, vydávat vlastní publikace a knihy, spolupracovat s velkými festivaly, založit filmový klub.
Havlovo jméno přináší do Prahy zahraniční autory i pohled
A v neposlední řadě hodlá myslet i na zahraniční zájemce o Havla, k čemuž částečně přispívá už on-line dostupnost e-knih. „Chceme exportovat Václava Havla do zahraničí a ukazovat o něm další nové věci, které mohou být zajímavé,“ uvedl Řehák, co mimo jiné zahraniční linkou myslí.
Knihovna také spojila s Havlovým jménem jeden z rezidenčních pobytů, které nabízí v programu Praha město literatury zahraničním spisovatelům. Zájem o ně je značný. Přihlášek přišlo téměř patnáct set. Povědomí o Praze přitom zvyšují i romány zahraničních autorů odehrávajících se v českém hlavním městě, připouští Řehák. Ať už to byl před deseti lety Hračkář od australského spisovatele Liama Piepera, nebo nedávný bestseller Tajemství všech tajemství od Dana Browna.
„Většina lidí, kteří chtějí jet o Paříže, tam také nejede kvůli tomu, aby ochutnali crêperies apili francouzské víno. Prostě chtějí vidět Paříž, protože to je nějaký příběh. Praha je taky příběh,“ říká Řehák.
A nepochybuje, že pomáhá i jméno Havel. Pobyt zaštítěný prezidentovým jménem je vyhrazen básníkům, esejistům, a bohemistům, kteří se budou věnovat havlovským tématům. Příští rok by ho měl využít polský bohemista Aleksander Kaczorowski, mimo jiné autor Havlovy biografie.
Praha je také členem sítě kreativních měst UNESCO. Ve spolupráci s německými Brémami chce Městská knihovna v lednu 2027 připomínat půlstoletí od vzniku Charty 77. „První takovou akcí, kterou připravujeme, je společný pořad s městem Brémy. V Brémách vznikají pořady k výročí Charty 77 a ty samé pořady budou o několik týdnů později prezentovány i v Praze. Chceme přivážet i ze zahraničí odborníky, kteří se Havlovi věnují, dokumenty z té doby. Aby se trošku pohled na Václava Havla i rozšířil o zahraniční pohled,“ upřesnila Kateřina Bajo Stehlíková, která v knihovně vede úsek Praha město literatury a stará se o zahraniční spolupráci.
Spolupráce s 1. prezidentskou knihovnou
Řehák nevyloučil spolupráci s Národní knihovnou a 1. prezidentskou knihovnou. Ta pod názvem Knihovna Václava Havla fungovala od roku 2004, kdy vznikla z podnětu tohoto prezidenta po odchodu z úřadu.
Letos v červnu vdova po Havlovi, Dagmar Havlová, oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
V září pak Havlová oznámila, že licenci Václava Havla bezplatně předá Městské knihovně Praha. Knihovna podle ní Havlovo dílo dokáže zpřístupnit široké veřejnosti, dostala na starost kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o odkaz exprezidenta.
O Havlův mimořádný a široký odkaz hodlá pečovat nadále také 1. prezidentská knihovna, která spravuje vlastní archiv. „Máme osobnostní práva, to je v tuhle chvíli klíčové. Autorská práva na díla Václava Havla má Dagmar Havlová, která je vesměs vložila do nadace Vize. Nejrůznější dokumenty, které nemají úplně charakter autorských děl, což jsou často dopisy nebo archiválie, jsou na různých místech a poměrně významnou část jich spravuje 1. prezidentská knihovna, protože je dostala od nejrůznějších lidí,“ doplnil Řehák.