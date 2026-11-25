Zdánlivě vyspravené cesty – ve skutečnosti černé skládky. Přílepy na Kroměřížsku řeší sérii případů, kdy někdo na obecní cesty navezl stavební suť. Obci hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) – především kvůli odpovědnosti vlastníka pozemku za nelegálně uložený odpad a porušení zákona o odpadech. Radnice vyzývá místní k odstranění navážek. V materiálu se přitom objevil i nebezpečný azbest.
Z jedné strany pole, z druhé les. Z obou směrů vedou do Přílep cesty, ze kterých trčí kusy betonu. „Tady jsou malé, ale tady velké kusy. Tohle je na proražení pneumatiky. Toto začalo, tuším, v září, pak se objevila betonová suť v říjnu,“ popsala na místě starostka Přílep Ivana Sehnalová (nestr.). „Někdo si s tím dal práci. Ale toto prostě do lesa nepatří,“ poznamenala.
Jinde se v navážce objevily i úlomky azbestu. Případ začala řešit ČIŽP. „V současné době probíhá kontrola obce Přílepy. V případě prokázání viny v případném přestupkovém řízení hrozí podle zákona o odpadech sankce až 25 milionů korun,“ potvrdil mluvčí inspekce Tomáš Hulan.
„K úpravě cest lze využít pouze recyklát v souladu s průvodní dokumentací, kterou zpracovává jeho výrobce,“ vysvětlil. Likvidaci azbestu musí navíc podle Katalogu odpadů řešit firma autorizovaná k jeho odstraňování. Zajistí bezpečné zabalení, odvoz i uložení a vydá doklad o likvidaci.
Cesty hlídají fotopasti
„Máme fotopast, už máme třetí, protože nám ji už i prostřelili. Tady je vyloženě vidět, jak se práší, jak tam pán dává tu suť,“ popsala starostka jeden z pořízených záběrů. Díky snímkům se jí podařilo dohledat čtyři viníky, kteří následně uložený materiál odvezli.
Od koho pocházel nebezpečný azbest, není jisté. Obec jej odstranila na vlastní náklady. „Jde o to, aby lidé, pokud uvidí něco, co do přírody nepatří, předávali informace na úřady, které s tím mohou okamžitě něco dělat,“ nabádá Hulan.
Pokud si lidé na polní nebo lesní cestě všimnou podezřelé navážky, doporučuje mluvčí ČIŽP obrátit se nejprve na obecní úřad obce, na jejímž území se navážka nachází. „Přímé oznámení může výrazně urychlit řešení. Úřad zná místní poměry a díky tomu může rychleji zjistit, kdo materiál na cestu navezl a odkud pochází,“ poznamenal Hulan.
Při podezření, že byl na cestu navezen odpad, se lidé mohou obrátit také přímo na odbor životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. „V oznámení je užitečné uvést přesné místo, stručně popsat nález a případně přiložit fotografii,“ radí Hulan.
Starostka je přesvědčená, že lidé chtějí podobným chováním především ušetřit. Uložení stavební suti na skládku totiž vyjde například u společnosti Sako Brno na 1300 až 6100 korun za tunu.