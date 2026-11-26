Situaci na mnoha bojištích výrazně mění drony. Jak ukazují data z posledních měsíců, neplatí to jen na Ukrajině a Blízkém východě. Klíčovou roli zastávají i v Africe, kde ozbrojené povstalecké skupiny stále častěji využívají upravené bezpilotní letouny. Získávají tím výhodu nad vládními silami, a to i přesto, že je mnohdy podporují Čína nebo Rusko.
Čtyřvrtulový stroj prudce zatočí, zaměří ruské vojenské vozidlo a vrhne se na něj, aby ho zničil. Jiný dron pak zase krouží nad letištěm – úder těsně míjí vojenské stroje, ale zasáhne tři muže. Později se ukáže, že to byli Rusové.
Takové záběry se běžně objevují z Ukrajiny, ale zmíněné situace se odehrály na saharské poušti. Videozáběry pořídili povstalci a ozbrojenci z odnože al-Káidy při útocích na malijskou armádu a její ruské polovojenské spojence.
„Povstaleckým skupinám to umožňuje útočit na dobře zabezpečené cíle, na které dříve nedosáhly,“ popsal profesor Nate Allen z Afrického centra strategických studií. „V mnoha státech tohoto regionu to vyvolalo značné napětí,“ dodal.
Právě použití FPV dronů letos v dubnu donutilo ruské polovojenské jednotky k evakuaci základen v Kidalu v Mali. Jako bezmocná se proti podobným útokům ukázala flotila strojů Bayraktar, kterou má k dispozici malijská armáda.
Díky stíhačkám a vrtulníkům měly donedávna i další státy jako Burkina Faso nebo Niger nad protivládními ozbrojenci jasnou převahu. Ta je ale teď v ohrožení.
„V tomto kontextu pořádáme druhý ročník zbrojního veletrhu, které ztělesňuje naši společnou snahu vybudovat modernější a pokročilejší obranu,“ přiblížil malijský ministr obrany Umar Diarra. Podle poslední studie nezávislé organizace ACLED si bojové drony pořídilo čtyřicet afrických zemí.
Africké státy obviňují Ukrajinu z pomoci nepřátelům
V sedmnácti státech na kontinentu přitom využívají bezpilotní letouny také nevládní síly, převážně jde o výrazně levnější, navíc technicky stále vyspělejší kamikadze stroje, před kterými se armády neumějí bránit. „Pokud vlády nezareagují rychle, budou zranitelné. Domnívám se, že v současné době mají povstalci určitou asymetrickou výhodu,“ pokračoval Allen.
Bez patřičného výcviku by to povstalci nedokázali. Vlády zemí, které se v posledních letech odvrátily od Západu k Rusku, opakují, že nepříteli pomáhá Kyjev. Sami členové některých ozbrojených skupin v Mali tvrdí, že jim Ukrajinci před třemi lety poskytli měsíční kurz v ovládání dronů. Moskva to nekomentuje. Země bránící se už skoro pět let ruské agresi to popírá.
„Ukrajina rozhodně odmítá nepodložená obvinění ze strany Mali a Nigeru, že podporuje nelegální ozbrojené skupiny a zasahuje do vnitřních záležitostí států Sahelu,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí. „Ukrajinská strana tato tvrzení opakovaně vyvrátila,“ dodal Kyjev.
Nikdo ale nerozporuje fakt, že význam dronů v afrických konfliktech stoupá. Ještě před třemi lety je válčící strany použily ve třech stech případech, letos už ve víc než šestnácti stech. Za stejnou dobu strmě narostl i počet obětí těchto útoků ze sedmi set na víc než devět tisíc.
Afrika jako objekt zájmu Moskvy
Afrika je pro Moskvu důležitým partnerem na obchodní, diplomatické i bezpečnostní úrovni. Dovoz z Ruska naopak některým africkým státům zajišťuje energetickou i potravinovou bezpečnost. A ze spolupráce profitují stále častěji i autoritářské režimy, kterým ruští žoldnéři poskytují ochranu.
Pozornost Moskvy se od začátku její války na Ukrajině a přetrhání vazeb se Západem silněji zaměřila na Afriku. „Afrika se stále více prosazuje jako jeden z pilířů světové ekonomiky a politiky,“ prohlásil v říjnu ruský vládce Vladimir Putin.
Moskva sleduje vlastní ekonomické zájmy. Afrika se stala důležitým odbytištěm ruské ropy, pro kterou režim od útoku na Ukrajinu nenachází evropské kupce. Čtyřicet procent ruského obchodu na kontinentu se týká jen Egypta. Celkový obchod Ruska a Afriky ale v porovnání s dalšími geopolitickými hráči zaostává. Několikanásobně ho předčí výměna Afriky s Evropskou unií, USA, Čínou a Indií.
Viditelným projevem vlivu Ruska na kontinentu je jeho vojenská přítomnost, hlavně v podobě žoldnéřů, dříve známých jako Wagnerova skupina. Výměnou za militantní podporu autoritářských režimů získávají přístup k cenným surovinám, jako jsou zlato a uran.
A africké břehy se minulý týden staly i přímým dějištěm rusko-ukrajinské války. Ukrajinci v přístavu Benghází námořními drony potopili ruskou korvetu. Zemřeli při tom i dva libyjští vojáci, Kyjev útok označil za součást války.
- Svět
- Afrika
- Rusko
- Drony
- Bezpilotní letoun
- Kreml
- Moskva
- Vladimir Putin
- Ukrajina
- Ministerstvo zahraničí
- Mali
- Burkina Faso
- Bezpečnost
- Blízký východ
- Čína
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Konflikty na Blízkém východě
- Bayraktar
- Niger
- Wagnerovci
- Wagnerova skupina
- Indie
- Obchod
- Vývoz
- Export
- Evropská unie
- Kyjev
- Sahara
- Al-Káida
- Zlato
- Uran
- Suroviny
- Ropa
- Benghází
- Libye
- Výběr
- Výběr redakce