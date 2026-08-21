Funguje dalších šest kilometrů dálnice D35. Tunel Homole se objíždí


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo dalších 6,2 kilometru dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole, který se objíždí. Do provozu bude uveden příští rok v létě. Jeho otevření zdržely složité geologické podmínky.

Úsek D35 Ostrov – Vysoké Mýto, jehož stavbu zahájilo ŘSD v květnu 2024, navazuje na úsek Časy – Ostrov, který je v provozu od prosince 2022. Od poloviny loňského prosince mohou řidiči využívat také navazující část D35, která slouží jako obchvat Vysokého Mýta. Součástí trasy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je šest mostů. Náklady dosáhly 1,46 miliardy korun bez DPH.

Silničáři původně plánovali, že celý úsek Ostrov – Vysoké Mýto otevřou v prosinci, a to včetně tunelu Homole. Kvůli komplikacím při ražbě tunelových tubusů však tunel uvedou do provozu až příští rok v létě. Zatím se objíždí po silnici I/17 pomocí provizorních bypassů.

Objížďka tunelu Homole
Zdroj: ŘSD Pardubický kraj

„Tunel Homole komplikovaný je, ale je to výsledek dlouholetých jednání, které vznikala před více než deseti lety během projednávání dokumentace EIA a Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Dostáváme se přímo do kopce, protože jakékoliv trasy, jak jej objet, byly nepřijatelné pro okolní obce,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Trasu ale podle něj jinudy vést nešlo.

Silničáři museli při výstavbě brát ohled na životní prostředí, proto se tunel nemohl kopat, ale musel se hloubit ražením, ani nemohla silnice vést v zářezu.

Ražbu tunelu Homole zpožďují komplikace s podložím
Tunel Homole

Severní alternativa D1

Díky novému úseku by se mělo ulevit i dopravě ve Vysokém Mýtě. Dálniční obchvat sice již nějakou dobu funguje, nyní však řidiči pojedou po D35 přímo kolem Mýta a nevyplatí se jim městem projíždět.

Od Hradce Králové směrem na východ je z D35 hotový úsek od dálnice D11 k Ostrovu, obchvat Vysokého Mýta a na Svitavsku dálnice mezi Janovem a Opatovcem. Na Moravě je dostavěný celý úsek od Mohelnice na Šumpersku k napojení D35 na D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Další úseky jsou ve výstavbě. Dálnice D35 spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu.

Dálnici D35 rozšířily dva nové úseky
Úsek D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Koncem letošního roku nebo počátkem příštího by se měl otevřít úsek D35 mezi Džbánovem na Orlickoústecku a Litomyšlí na Svitavsku. Příští rok mají stavbaři dokončit také část Litomyšl – Janov, která vytvoří obchvat Litomyšle. Zbývat budou úseky Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice, které chce nechat stát postavit formou PPP projektů, tedy pomocí partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Vše by mělo být hotové v roce 2032.

Výběr redakce

Česko zasáhnou další bouřky. Hrozí silný vítr, kroupy i zvýšené hladiny

Česko zasáhnou další bouřky. Hrozí silný vítr, kroupy i zvýšené hladiny

11:11Aktualizovánopřed 8 mminutami
U Berlína někdo ukryl zbraně, zřejmě na pokyn Ruska

U Berlína někdo ukryl zbraně, zřejmě na pokyn Ruska

před 27 mminutami
Rusko zase dráždí Japonsko. U sporných Kuril provedlo raketové testy

Rusko zase dráždí Japonsko. U sporných Kuril provedlo raketové testy

před 34 mminutami
Po havárii u Potštátu jsou ve hře opatření u dalších větrníků

Po havárii u Potštátu jsou ve hře opatření u dalších větrníků

12:34Aktualizovánopřed 47 mminutami
Pavel na pietě u Českého rozhlasu v Praze vyzval k obraně nezávislých médií

Pavel na pietě u Českého rozhlasu v Praze vyzval k obraně nezávislých médií

10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Polská policie zatkla muže, který prý plánoval atentát na čelné politiky

Polská policie zatkla muže, který prý plánoval atentát na čelné politiky

10:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem

Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem

10:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA ruší futuristický dronový prapor a vrací se k „základům“, píše WSJ

USA ruší futuristický dronový prapor a vrací se k „základům“, píše WSJ

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Funguje dalších šest kilometrů dálnice D35. Tunel Homole se objíždí

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo dalších 6,2 kilometru dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole, který se objíždí. Do provozu bude uveden příští rok v létě. Jeho otevření zdržely složité geologické podmínky.
před 13 mminutami

Hip Hop Kemp na poslední chvíli zrušil letošní ročník, lidé ale přijeli

Pořadatelé zrušili festival Hip Hop Kemp, který měl začít 21. srpna v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na sociálních sítích to mimo jiné zdůvodnili tím, že program neoslovil dost lidí. Na místě jsou nyní stovky zklamaných návštěvníků z Evropy. Festival se měl na hudební scénu vrátit po šestileté přestávce, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.
10:32Aktualizovánopřed 32 mminutami

Po havárii u Potštátu jsou ve hře opatření u dalších větrníků

Technici začali na poli u Potštátu na Přerovsku odstraňovat trosky třicetimetrové větrné elektrárny, která spadla na zem ve čtvrtek dopoledne. Radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří větrných elektráren, jež provozuje firma Vapol VTE. Větrník vyrobila firma Bonus. Okolnosti incidentu vyšetřuje policie.
12:34Aktualizovánopřed 47 mminutami

Pavel na pietě u Českého rozhlasu v Praze vyzval k obraně nezávislých médií

Nezávislá média patří k pilířům demokracie, řekl při pietním aktu u budovy Českého rozhlasu v Praze prezident Petr Pavel. Vyzval k jejich obraně, až bude potřeba. Akcí na Vinohradské třídě si obyvatelé i politici připomněli 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Další vzpomínkové akce jsou naplánované i v Brně a dalších městech. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968, už první den při střetech s vojáky nebo při dopravních nehodách zaviněných okupanty zemřely desítky obyvatel Československa.
10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud otevřel cestu k modernizaci spalovny odpadů v Rybitví

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl odpadové firmě AVE CZ a zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku. Podle soudu je část plánu nezákonná, založená na neaktuálních podkladech a chybných právních úvahách. Společnost žádala zrušení části územního plánu, protože blokoval modernizaci spalovny. Ta je už od roku 2004 mimo provoz, protože nesplňuje environmentální požadavky. AVE CZ ji o dva roky později koupila a usiluje o její znovuotevření.
před 3 hhodinami

Most Šmejkalka na D1 uzavře na dvě víkendové noci zatěžovací zkouška

Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po dvě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu potrvá od 22:00 do 6:00 a ze soboty na neděli od 20:00 do 08:00, informoval v tiskové zprávě Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
před 7 hhodinami

Na jihu Moravy byly po bouřkách tisíce domácností bez proudu

Přibližně čtyři a půl tisíce odběrných míst na jihu Moravy zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejvíce zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Ve čtvrtek kolem 21:30 zbývalo bez dodávky elektřiny ještě asi čtrnáct set odběrných míst, uvedl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Jihomoravští hasiči hlásí desítky výjezdů. Na Jihlavsku byl na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna, uvedly České dráhy (ČD).
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoSečteno: Plzeňský kraj

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 20. srpna se věnoval Plzeňskému kraji.
před 21 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

před 18 hhodinami
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

před 20 hhodinami
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026