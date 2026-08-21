Funguje dalších šest kilometrů dálnice D35. Tunel Homole se objíždí

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo dalších 6,2 kilometru dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole, který se objíždí. Do provozu bude uveden příští rok v létě. Jeho otevření zdržely složité geologické podmínky.
Úsek D35 Ostrov – Vysoké Mýto, jehož stavbu zahájilo ŘSD v květnu 2024, navazuje na úsek Časy – Ostrov, který je v provozu od prosince 2022. Od poloviny loňského prosince mohou řidiči využívat také navazující část D35, která slouží jako obchvat Vysokého Mýta. Součástí trasy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je šest mostů. Náklady dosáhly 1,46 miliardy korun bez DPH.
Silničáři původně plánovali, že celý úsek Ostrov – Vysoké Mýto otevřou v prosinci, a to včetně tunelu Homole. Kvůli komplikacím při ražbě tunelových tubusů však tunel uvedou do provozu až příští rok v létě. Zatím se objíždí po silnici I/17 pomocí provizorních bypassů.
„Tunel Homole komplikovaný je, ale je to výsledek dlouholetých jednání, které vznikala před více než deseti lety během projednávání dokumentace EIA a Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Dostáváme se přímo do kopce, protože jakékoliv trasy, jak jej objet, byly nepřijatelné pro okolní obce,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Trasu ale podle něj jinudy vést nešlo.
Silničáři museli při výstavbě brát ohled na životní prostředí, proto se tunel nemohl kopat, ale musel se hloubit ražením, ani nemohla silnice vést v zářezu.
Severní alternativa D1
Díky novému úseku by se mělo ulevit i dopravě ve Vysokém Mýtě. Dálniční obchvat sice již nějakou dobu funguje, nyní však řidiči pojedou po D35 přímo kolem Mýta a nevyplatí se jim městem projíždět.
Od Hradce Králové směrem na východ je z D35 hotový úsek od dálnice D11 k Ostrovu, obchvat Vysokého Mýta a na Svitavsku dálnice mezi Janovem a Opatovcem. Na Moravě je dostavěný celý úsek od Mohelnice na Šumpersku k napojení D35 na D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Další úseky jsou ve výstavbě. Dálnice D35 spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu.
Koncem letošního roku nebo počátkem příštího by se měl otevřít úsek D35 mezi Džbánovem na Orlickoústecku a Litomyšlí na Svitavsku. Příští rok mají stavbaři dokončit také část Litomyšl – Janov, která vytvoří obchvat Litomyšle. Zbývat budou úseky Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice, které chce nechat stát postavit formou PPP projektů, tedy pomocí partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Vše by mělo být hotové v roce 2032.