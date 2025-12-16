Dálnici D35 rozšiřují dva nové úseky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo šest kilometrů dlouhý úsek dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Bude sloužit i jako obchvat Vysokého Mýta, kterému by měl výrazně ulevit od tranzitní dopravy. Odpoledne ŘSD zprovozní další část D35, a to mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou v Královéhradecku. Ani jeden z úseků zatím nebude napojený na dálniční síť.
Na dosavadní průtah Mýtem, státní komunikaci I/35, je úsek u Vysokého Mýta napojen nájezdy před a za městem. Obchvat by měl městu i tak pomoct. Vysokým Mýtem nyní denně projíždí kolem dvaceti tisíc aut. „Doufáme, že už samotné otevření obchvatu odvede významný podíl tranzitní dopravy z města a zvýší bezpečnost a zlepší životní prostředí,“ řekl starosta František Jiraský (Nestraníci).
Součástí stavby je i šest dálničních mostů, jeden na menší silnici a čtyři nadjezdy, dvě mimoúrovňové, tři okružní a tři stykové křižovatky. Celková délka protihlukových stěn dosáhne 3318 metrů. Sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů stavbu za 2,4 miliardy korun bez daně zahájilo v listopadu 2023.
Stavělo se dráž, ale rychleji
Cena je oproti původní vzešlé z výběrového řízení asi o půl miliardy korun vyšší, doba výstavby se zkrátila o pět měsíců. „Navýšení spočívá zejména ve valorizaci, protože součástí smluvních podmínek je inflace. Je tam také částečná úhrada za akceleraci a také změny během výstavby. Asi nejkomplikovanější byly sanace zemin v podloží, kdy se objevily jiné geologické podmínky, než se původně předpokládalo, a musely se učinit změny během výstavby,“ řekl novinářům generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
V úseku se zatím nebude platit dálniční poplatek. Na ten se budou muset řidiči připravit až po napojení na další části dálnice D35. V létě 2026 otevře ŘSD úsek Ostrov – Vysoké Mýto k tunelu Homole, koncem roku 2026 pak celý úsek, který se napojí na právě otevřenou část.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.