Babiš ponese prezidentovi Turkovu nominaci. Pozice Hradu se nemění

Pozice prezidenta Petra Pavla ke jmenování čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se nijak nemění. Hrad to sdělil České televizi poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s Pavlem Turkovu nominaci.

„Pozice prezidenta se nijak nemění. Veřejně oznámil, že se nezměnila ani po schůzce s Filipem Turkem,“ sdělil v SMS zprávě mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.

Babiš dříve uvedl, že Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Ve středu se s prezidentem sejde na tradičním novoročním obědě.

Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v ČT rovněž řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.

Pokud Babiš navrhne Turka na ministra, Pavel ho nejmenuje
Filip Turek po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025)

Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit

Turek v pondělí před jednáním koaliční rady novinářům sdělil, že Motoristé od jeho nominace nechtějí ustoupit. Poslanec čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale premiér kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek v pondělí uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince.

Macinka potvrdil, že trvá na Turkovi ve vládě
Filip Turek (Motoristé), Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka (Motoristé)

