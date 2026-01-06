Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představí výsledky hospodaření státu v loňském roce. Plánovaný schodek státního rozpočtu byl 241 miliard korun, Schillerová ale v neděli uvedla, že se ho nepodařilo dodržet a deficit bude patrně ještě hlubší než 271,4 miliardy korun v roce 2024. Na konci listopadu byl rozpočtový schodek 232,4 miliardy korun, v předchozích letech se v prosinci schodky prohlubovaly zhruba o dvacet miliard korun.
Podle schváleného rozpočtu měl loni stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Rozpočet po většinu roku řídila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Současný kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) začal fungovat v polovině prosince. Schillerová v neděli řekla, že v den nástupu vlády byl průběžný deficit rozpočtu 266 miliard korun.
Ministerstvo financí také zveřejní předběžné údaje o výši státního dluhu ke konci loňského roku. Na konci září činil státní dluh 3,518 bilionu korun, od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun. Ministerstvo loni předpokládalo, že by ke konci roku měl dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.