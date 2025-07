Státní dluh v pololetí vzrostl na 3,504 bilionu

Červnová aktualizace Strategie řízení a financování státního dluhu, kterou vydalo ministerstvo financí, předpokládá, že do konce letošního roku by měl státní dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 43,1 procenta HDP.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek dodal, že jde o číslo, kvůli kterému nemusíme panikařit, ale neměli bychom se ani ukonejšit, že je vše v pořádku. „Není vše v pořádku, dluh roste a každým rokem je vyšší a vyšší. Především, to současné nastavení fiskální politiky je takové, že pokud se nestane nic výrazně dramatického, tak poroste i nadále,“ dodal Marek s tím, že je pak otázkou hranice tolerance finančních trhů. „Protože ne každý dluh je financovatelný, jak nám před deseti lety ukázaly země jako Řecko,“ podotkl.

Zmínil, že pokračující narůstání zadlužení v první fázi přinese problém ten, že bude Česko dávat stále více peněz na obsluhu dluhu samotného. „Už letos je to kolem stamiliard korun a každým rokem to bude více a více a bude to větší část výdajů státního rozpočtu. V druhé fázi se může stát to, že bychom mohli přijít o kvalitní ratingové známky,“ míní. V poslední fázi se podle něj stát to, co Řecku a pak by se muselo přistoupit k zásadní redukci dluhu. „Ale to už mluvíme o opravdu kritickém scénáři.“

Nejčernějším scénářům se lze podle něj vyhnout dostatečnou fiskální konsolidací. „My jsme prošli polovinou a druhá polovina zůstala nenaplněna. (...) Příští kabinet by měl navázat skutečným fiskálním konsolidačním balíčkem, který by měl zredukovat deficit minimálně o osmdesát miliard korun, abychom dostali veřejné finance na dlouhodobě udržitelnou dráhu.