Růst ekonomiky přinese do státní kasy jen asi deset miliard, odhaduje expert

Nová vláda chce přepracovat návrh státního rozpočtu na příští rok, v němž podle ní chybí až 96 miliard korun. Ekonomové v pořadu Otázky Václava Moravce upozornili, že případné nepokryté jednotky či nižší desítky miliard nejsou v celkovém objemu výdajů zásadním problémem. Větší rizika vidí v přesunech peněz mezi kapitolami a v omezeném přínosu hospodářského růstu pro státní kasu. Podle končícího náměstka ministra financí Tomáše Holuba je rozpočet již tak napjatý a prostor pro manévrování je velmi omezený. Debatoval s předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy Michalem Skořepou.
Nová vláda přepracuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle nové sněmovní většiny v klíčovém zákoně chybí 96 miliard korun. Základní parametry však musí být zachovány, musí dodržet schodek 286 miliard, který navrhla odcházející vláda, který odpovídá zákonu o rozpočtové odpovědnosti.
„Návrh rozpočtu (vlády v demisi, pozn. red.) považuju za realistický, rozhodně tam nevidím problémy v řádu sta miliard korun“ uvedl končící náměstek ministra financí a bývalý člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub, byť je na samém maximu toho, co povoluje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Chybějící jednotky miliard v rozpočtu jsou zanedbatelné
Otázkou však podle něj je, zda jsou odhady některých výdajů, na kterých je rozpočet postaven, přesné. „Pokud v rozpočtu chybí pět miliard, tak to je na úrovni statistické chyby,“ zdůraznil však Holub. Rozpočet má 2400 miliard výdajů a operuje s mnohem většími částkami, vysvětlil.
„V samotném státním rozpočtu, já si umím představit, že je nepokrytých jednotky nebo velmi nízké desítky miliard v některých položkách,“ uvedl Skořepa. „To je v objemu, o jakém se bavíme, zanedbatelné,“ souhlasí s Holubem. „Státní rozpočet je plný rizik na straně příjmů i výdajů,“ podotknul. Podle Skořepy u samotného státního rozpočtu nižší desítky miliard jsou sice podseknuté, v rozpočtu ale ve výsledku nic nechybí, jelikož se vždycky řada výdajů nakonec nenaplní, uvedl.
Nová vláda doufá v nové příjmy
Budoucí vláda doufá, že bude moct financovat svoje sliby a plány i díky posilování tuzemské ekonomiky, která je nyní se zvýšením HDP o 2,8 procenta šestá nejrychleji rostoucí v EU.
Podle Holuba však růst přinese do státní kasy relativně málo. „Daňové příjmy díky příznivější makroekonomické prognóze jsou v řádu sedmi až deseti miliard dodatečných příjmů,“ řekl. Šéf Výboru pro rozpočtové prognózy Skořepa souhlasí, že se prognóza v ohledu dodatečných příjmů zlepšila, ale jen „velmi drobně“.
Možné přesuny v rozpočtu
Předpokládá se, že nová vláda může osmnáct miliard původně určených na podporu Dukovan použít na jiný účel, například na kompenzace cen energií. „Svým způsobem by šlo o porušení ducha zákona,“ uvedl Skořepa. Hrozí tedy, že nastane, že nová sněmovna z připraveného návrhu svých předchůdců „vyzobe jen to, co se jí bude hodit,“ míní Skořepa.
Holub však upozornil, že peníze na Dukovany jsou dvojí. Část z nich, částka ve výši 3,6 miliardy, musí zůstat, jelikož se stát zavázal ke koupi akcií Elektrárna Dukovany II, které musí zaplatit v roce 2026. Zbylých patnáct miliard by Holub škrtnul a snížil tak deficit.
Podle Holuba totiž tento výdaj spadne až do roku 2027 kvůli dlouhému procesu notifikace státní podpory Evropskou komisí. Čeká, že však budoucí vláda bude toto ignorovat a schodek nesníží, spíše je utratí za něco jiného, podle něj by to ale byl trik, který by obešel zákon o rozpočtové odpovědnosti“.
„Rozpočet je tak napjatý, že dělat tam přesuny ve výši desítek miliard, je téměř nemožné,“ uvedl Holub.