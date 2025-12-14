Růst ekonomiky přinese do státní kasy jen asi deset miliard, odhaduje expert


Nová vláda chce přepracovat návrh státního rozpočtu na příští rok, v němž podle ní chybí až 96 miliard korun. Ekonomové v pořadu Otázky Václava Moravce upozornili, že případné nepokryté jednotky či nižší desítky miliard nejsou v celkovém objemu výdajů zásadním problémem. Větší rizika vidí v přesunech peněz mezi kapitolami a v omezeném přínosu hospodářského růstu pro státní kasu. Podle končícího náměstka ministra financí Tomáše Holuba je rozpočet již tak napjatý a prostor pro manévrování je velmi omezený. Debatoval s předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy Michalem Skořepou.

Nová vláda přepracuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle nové sněmovní většiny v klíčovém zákoně chybí 96 miliard korun. Základní parametry však musí být zachovány, musí dodržet schodek 286 miliard, který navrhla odcházející vláda, který odpovídá zákonu o rozpočtové odpovědnosti.

„Návrh rozpočtu (vlády v demisi, pozn. red.) považuju za realistický, rozhodně tam nevidím problémy v řádu sta miliard korun“ uvedl končící náměstek ministra financí a bývalý člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub, byť je na samém maximu toho, co povoluje zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Chybějící jednotky miliard v rozpočtu jsou zanedbatelné

Otázkou však podle něj je, zda jsou odhady některých výdajů, na kterých je rozpočet postaven, přesné. „Pokud v rozpočtu chybí pět miliard, tak to je na úrovni statistické chyby,“ zdůraznil však Holub. Rozpočet má 2400 miliard výdajů a operuje s mnohem většími částkami, vysvětlil.

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová
Kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová (ANO)

„V samotném státním rozpočtu, já si umím představit, že je nepokrytých jednotky nebo velmi nízké desítky miliard v některých položkách,“ uvedl Skořepa. „To je v objemu, o jakém se bavíme, zanedbatelné,“ souhlasí s Holubem. „Státní rozpočet je plný rizik na straně příjmů i výdajů,“ podotknul. Podle Skořepy u samotného státního rozpočtu nižší desítky miliard jsou sice podseknuté, v rozpočtu ale ve výsledku nic nechybí, jelikož se vždycky řada výdajů nakonec nenaplní, uvedl.

Nová vláda doufá v nové příjmy

Budoucí vláda doufá, že bude moct financovat svoje sliby a plány i díky posilování tuzemské ekonomiky, která je nyní se zvýšením HDP o 2,8 procenta šestá nejrychleji rostoucí v EU.

Podle Holuba však růst přinese do státní kasy relativně málo. „Daňové příjmy díky příznivější makroekonomické prognóze jsou v řádu sedmi až deseti miliard dodatečných příjmů,“ řekl. Šéf Výboru pro rozpočtové prognózy Skořepa souhlasí, že se prognóza v ohledu dodatečných příjmů zlepšila, ale jen „velmi drobně“.

Schillerové chybí v návrhu rozpočtu skoro sto miliard
Vedení hnutí ANO na brífinku po jednání rozpočtového výboru

Možné přesuny v rozpočtu

Předpokládá se, že nová vláda může osmnáct miliard původně určených na podporu Dukovan použít na jiný účel, například na kompenzace cen energií. „Svým způsobem by šlo o porušení ducha zákona,“ uvedl Skořepa. Hrozí tedy, že nastane, že nová sněmovna z připraveného návrhu svých předchůdců „vyzobe jen to, co se jí bude hodit,“ míní Skořepa.

Holub však upozornil, že peníze na Dukovany jsou dvojí. Část z nich, částka ve výši 3,6 miliardy, musí zůstat, jelikož se stát zavázal ke koupi akcií Elektrárna Dukovany II, které musí zaplatit v roce 2026. Zbylých patnáct miliard by Holub škrtnul a snížil tak deficit.

Podle Holuba totiž tento výdaj spadne až do roku 2027 kvůli dlouhému procesu notifikace státní podpory Evropskou komisí. Čeká, že však budoucí vláda bude toto ignorovat a schodek nesníží, spíše je utratí za něco jiného, podle něj by to ale byl trik, který by obešel zákon o rozpočtové odpovědnosti“.

„Rozpočet je tak napjatý, že dělat tam přesuny ve výši desítek miliard, je téměř nemožné,“ uvedl Holub.

Dálnice i železnice. Ministerstvo vykáže dvacítku staveb jako výdaje na obranu
Ilustrační snímek

Růst ekonomiky přinese do státní kasy jen asi deset miliard, odhaduje expert

