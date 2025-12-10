Vláda v demisi nebude přepracovávat rozpočet na rok 2026, řekl Hladík


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vláda v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) nebude přepracovávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Nedává to smysl, když v pondělí 15. prosince nastoupí vláda ANO, SPD a Motoristů, řekl novinářům při příchodu na poslední jednání Fialovy vlády ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL). Rozpočet vrátila kabinetu nová sněmovní většina, chybí v něm podle ní zhruba 96 miliard korun. Končící vláda to odmítá.

Kabinet dostal od poslanců na přepracování rozpočtu čas do 17. prosince. Už minulý týden ministři oznámili, že v tomto termínu upravenou verzi rozpočtu poslancům pošlou, pokud budou ještě u moci. Pražský hrad v úterý 9. prosince oznámil, že prezident Petr Pavel jmenuje nový kabinet Andreje Babiše (ANO) 15. prosince.

„Jasně jsme řekli, že pokud bude vláda Petra Fialy ještě 17. prosince, přepracovaný rozpočet pošleme. Vzhledem k tomu, že budeme vystřídáni 15. prosince, tak to nedává smysl,“ uvedl Hladík.

Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) řekl, že rozpočet je nástrojem k uplatňování politiky vlády, která nese zodpovědnost za to, kam země směřuje. „Představitelé nové vlády sami říkají, že musí připravit vlastní rozpočet a někteří řekli, že už ho mají,“ uvedl. Také podle něj by tedy nedávalo smysl, aby rozpočet přepracovávali ministři v demisi těsně před svým odchodem.

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura

Končící vláda původně navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na stavbu jaderné elektrárny Dukovany, pro které platí výjimka z rozpočtových pravidel. Sněmovna hlasy nové koalice návrh rozpočtu odmítla.

S nastupující vládou se Fialovi ministři dlouho také přeli o to, zda by měli poslat návrh rozpočtu i nové sněmovně, protože původně ho dostala dosluhující dolní komora. Nakonec ho poslanci po ustavení sněmovny od kabinetu dostali.

Předseda Motoristů Petr Macinka v úterý řekl, že vznikající vláda změní priority rozpočtu. „Kloním se k tomu, aby vznikl rozpočet úplně nový, který bude odrážet priority nastupující vlády,“ uvedl. Na ministerstvu financí je podle něj erudovaný tým lidí, který bude schopný rychle připravit úplně nový rozpočet. Krátké rozpočtové provizorium zajistí, že Česko bude mít rozpočet, který bude racionální a nebude vylhaný, dodal.

