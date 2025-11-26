Sněmovna rozhodne, zda vrátí rozpočet vládě

ŽivěSněmovna rozhodne, zda vrátí rozpočet vládě


Návrh státního rozpočtu na příští rok projednají poslanci v prvním čtení. Nová sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů ho chce s připomínkami vrátit vládě v demisi k přepracování. Začátkem týdne k tomu dolní komoru vyzval i rozpočtový výbor. Podle zástupců vznikajícího kabinetu v návrhu chybí výdaje celkem za skoro 96 miliard korun. To vláda v demisi odmítá. A vidí v tomto kroku snahu o výrazné zvýšení deficitu.

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný nový premiér Andrej Babiš předpokládá, že rozpočet na příští rok bude zřejmě muset připravit až jeho vláda. Vývoj podle něj ukázal, že návrh připravený kabinetem Petra Fialy (ODS) nelze opravit. Možná budoucí ministryně financí ANO Alena Schillerová zároveň potvrdila, že sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů návrh vrátí vládě k přepracování. Pokud se do konce roku nestihne schválit rozpočet, nastane na začátku příštího roku provizorium.

„Je jasné, že rozpočet musí udělat nová vláda, ale bez úředníků to nezvládneme. Budeme spěchat, nechceme prodlužovat rozpočtové provizorium,“ prohlásil Babiš před schůzí. Délku období, ve kterém bude platit provizorní režim, nechtěl odhadovat.

Sněmovna má projednávat rozpočet v prvním čtení, kdy má schvalovat jeho základní údaje, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání.

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na jednání rozpočtového výboru

Rozpočtový výbor, v němž má většinu nastupující koalice, v pondělí doporučil rozpočet vládě vrátit. Podle Schillerové by měl kabinet v demisi jednotlivé položky upravit tak, aby byly reálné. Na přepracování rozpočtu má vláda ze zákona minimálně dvacet, maximálně třicet dnů.

Nynější opozice včetně dosluhující vlády tato tvrzení odmítá. Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa dříve uvedl, že výdaje navrženého rozpočtu mohou být podceněny nejvýš o nízké desítky miliard korun. Hlavní mandatorní výdaje rozpočtu podle Skořepy zkontrolovala Národní rozpočtová rada a nenalezla u nich chyby.

Podle Fialy je postup ANO snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Kabinet se podle něj poradí, jak bude postupovat, řešení je víc. Navrhovaný rozpočtový schodek nyní představuje 286 miliard korun. Podle ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.

Do rozpravy je před zahájením schůze přihlášena více než desítka poslanců. Schillerová předpokládá dlouhou a podrobnou diskusi. Chce ukázat na rozpočtové machinace dosluhujícího kabinetu. Vedle poslanců současné sněmovní většiny se rozpravy chtějí účastnit i zákonodárci stran, které se po říjnových volbách dostaly do opozice.

Rozpočet má být reálný, míní Plaga. Munzar mluví o protiprávním jednání
Události, komentáře (24. 11. 2025)

