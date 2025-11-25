Rozpočet má být reálný, míní Plaga. Munzar mluví o protiprávním jednání


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
29 minut
Události, komentáře: Debata o sporu o rozpočet
Zdroj: ČT24

Po čtyřech letech bude Česko začátkem příštího roku zřejmě opět hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Koalice ANO, SPD a Motoristů se rozhodla vrátit návrh státního rozpočtu na příští rok končící vládě k přepracování. „Přepracovaný rozpočet má být reálný a pravdivý,“ uvedl v Událostech, komentářích člen sněmovního rozpočtového výboru Robert Plaga (za ANO). „Rozpočet má svá daná pravidla, (…) nastupující vládní koalice si přijala na rozpočtovém výboru usnesení, kde vyzývá naši odstupující vládu, aby postupovala protiprávně,“ řekl v debatě moderované Danielem Takáčem člen téhož výboru Vojtěch Munzar (ODS).

