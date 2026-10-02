Poblíž klatovského letiště zemřel parašutista

Na louce mezi Klatovy a Točníkem zemřel v pátek po pádu jednapadesátiletý parašutista, který nezvládl manévr při seskoku a padal z několika kilometrů. Záchranáři ho resuscitovali, přiletěl i vrtulník, ale muž nakonec zemřel na místě.
„Událost se stala před 09:30 mezi Klatovy a Točníkem. Případem se dále zabývají klatovští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön. Doplnil, že se jednalo o cizince.
Neštěstí se stalo asi tři čtvrtě kilometru od klatovského letiště Chaloupky, které organizuje seskoky.