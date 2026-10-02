Poblíž klatovského letiště zemřel parašutista


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Na louce mezi Klatovy a Točníkem zemřel v pátek po pádu jednapadesátiletý parašutista, který nezvládl manévr při seskoku a padal z několika kilometrů. Záchranáři ho resuscitovali, přiletěl i vrtulník, ale muž nakonec zemřel na místě.

„Událost se stala před 09:30 mezi Klatovy a Točníkem. Případem se dále zabývají klatovští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön. Doplnil, že se jednalo o cizince.

Neštěstí se stalo asi tři čtvrtě kilometru od klatovského letiště Chaloupky, které organizuje seskoky.

Na klatovské letiště seskočil parašutista, pád nepřežil
Parašutista

Výběr redakce

Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

13:31Aktualizovánopřed 21 mminutami
Voda v Odoleně Vodě je opět pitná

Voda v Odoleně Vodě je opět pitná

13:09Aktualizovánopřed 39 mminutami
Španělští poslanci jednají o ochraně nájemníků

Španělští poslanci jednají o ochraně nájemníků

před 1 hhodinou
Při protestech studentů byla poškozena asi stovka škol ve Francii

Při protestech studentů byla poškozena asi stovka škol ve Francii

před 2 hhodinami
Polské ministerstvo obrany chystá zákon zajišťující připravenost země na válku

Polské ministerstvo obrany chystá zákon zajišťující připravenost země na válku

před 3 hhodinami
Žalobci znovu otevřeli vyšetřování hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě

Žalobci znovu otevřeli vyšetřování hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě

před 3 hhodinami
Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

05:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Bouře století v Pacifiku, v Atlantiku nic. Letošní hurikánová sezona je podivná

Bouře století v Pacifiku, v Atlantiku nic. Letošní hurikánová sezona je podivná

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

Policie našla tělo pohřešované Jany Š. z Frýdku-Místku, nalezeno bylo ve Frýdeckém lese nedaleko skládky. Uvedlo to krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Rozsáhlé pátrání po osmatřicetileté ženě začalo 3. září.
13:31Aktualizovánopřed 21 mminutami

Voda v Odoleně Vodě je opět pitná

Voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda je opět pitná, opakované rozbory podle krizového štábu Středočeských vodáren potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují vodohospodáři před použitím vody k pití a vaření nechat vodu odtékat po dobu pěti až deseti minut.
13:09Aktualizovánopřed 39 mminutami

Poblíž klatovského letiště zemřel parašutista

Na louce mezi Klatovy a Točníkem zemřel v pátek po pádu jednapadesátiletý parašutista, který nezvládl manévr při seskoku a padal z několika kilometrů. Záchranáři ho resuscitovali, přiletěl i vrtulník, ale muž nakonec zemřel na místě.
před 2 hhodinami

„Spojují se i odvěcí nepřátelé.“ Výzva burcuje ke zlepšení péče o krajinu

Farmáři, lesníci, rybáři, myslivci a ochránci přírody chtějí předvídatelnější podmínky pro hospodaření i ochranu přírody a lepší spolupráci mezi státem, samosprávami a lidmi z praxe. Výzvou S úctou k české krajině reagují také na úsporná opatření ministerstva životního prostředí.
před 8 hhodinami

Jen peníze nestačí. Klíčová je pro lidi bez domova podpora, ukázal experiment

Jednorázová finanční pomoc může lidem bez domova usnadnit cestu k bydlení, dlouhodobější efekt má ale podle experimentu New Leaf Česko podpora sociálního pracovníka. Vedoucí výzkumného týmu Melanie Zajacová doporučuje posílit terénní sociální práci, snížit počet klientů připadajících na jednoho pracovníka a omezit administrativu.
před 8 hhodinami

Kandidáti ve volbách v Praze debatovali o bydlení

Česká televize vysílala debatu kandidátů na pražského primátora. Z důvodu shodného volebního potenciálu na sedmém až desátém místě tentokrát pozvala zástupce deseti uskupení. Pozvání do diskuse moderované Martinem Řezníčkem přijali Petr Hlaváček (Starostové a nezávislí), Jan Hušbauer (ANO), Václav Láska (SEN pro Prahu), Tereza Nislerová (Piráti), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu – ODS, TOP 09), Adam Scheinherr (Praha sobě s podporou KDU-ČSL a Zelených), Klára Sovová (Motoristé), Milan Urban (SPD pro Prahu – s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a NK) a Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu). Pozvání odmítla DSZ – Za práva zvířat a NK.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Šéf příbramské nemocnice končí kvůli kauze VZP ve funkci

Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady, sdělila mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková. Podle ní Honěk skončil ve funkci s okamžitou platností.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Turkova autonehoda byla nanejvýš přestupkem, policie trestný čin nezjistila

Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin, sdělila výsledek prověřování mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Doplnila, že policie věc postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle ní nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Turek uvedl, že je připraven dál pracovat pro Česko v souladu s mandátem. Premiér Andrej Babiš (ANO) pro ČT reagoval, že zatím není jasné, kdo nehodu zavinil.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

před 6 hhodinami
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

včera v 12:59
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

včera v 08:00
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026