Babí léto v Česku skončí ve středu, od čtvrtka se počasí zásadně změní


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku mohou užít ještě do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí, uvedl v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší.

Sobotní ráno bylo na některých místech už poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle i kolem tří stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě, Kvilda-Perla měla téměř minus čtyři stupně. Mlhy se vyskytovaly zejména na západě a severozápadě Čech. „Ty se ale postupně rozpustí, i když někde to může trvat až do poledních hodin,“ podotkli meteorologové.

Nejvyšší teploty v sobotu odpoledne vystoupají až na 24 stupňů Celsia a podobné to bude i v dalších dnech. „Ve čtvrtek už se charakter počasí zásadně změní. Většina dní do té doby bude ale ještě slunečná a nadprůměrně teplá,“ uvedl ČHMÚ.

Ve čtvrtek může pršet

Ve čtvrtek by se mělo zatáhnout a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky. Postupně jich bude sice ubývat, ale také se bude ochlazovat. O příštím víkendu už by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 až 16 stupni Celsia.

Srážky letos v Česku chybí. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. „Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu 1991 až 2020 přibližně 150 milimetrů srážek, tedy asi 150 litrů vody na každý metr čtvereční,“ uvedl v pátek ČHMÚ.

Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území Česka, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíce. Z hor je na tom podle nich nejhůře Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70 procent obvyklého množství srážek.

Horko a sucho v mapách. Podívejte se na bilanci letošního léta
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Rusko zaútočilo na další důležitý most v Kyjevě

Rusko zaútočilo na další důležitý most v Kyjevě

08:06Aktualizovánopřed 7 mminutami
Média: Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai, měl v Ománu zákaz létat

Média: Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai, měl v Ománu zákaz létat

03:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy

Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize

Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Nová lanovka na Petřín svezla za prvních deset dní přes 114 tisíc lidí

Nová lanovka na Petřín svezla za prvních deset dní přes 114 tisíc lidí

před 18 hhodinami
Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii

Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babí léto v Česku skončí ve středu, od čtvrtka se počasí zásadně změní

Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku mohou užít ještě do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí, uvedl v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší.
před 2 hhodinami

VideoGlobální firma, která změnila moderní obuvnický průmysl, říká o Baťovi Ševeček

Společnost Baťa tento týden informovala, že ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou firmy ve střední Evropě. Baťovská výroba v Česku tím tak skončí. Firma funguje již 132 let. „Byl to jeden z těch podniků, na jejichž bázi se Československo industrializovalo,“ řekl ve Studiu 6 Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Dodal, že firma nebyla významná jen pro Zlín, ale pro celý československý průmysl, protože byla vzorem jak nově, moderně, racionálně organizovat průmyslovou výrobu. „Je důležité dodat, že nešlo jen o firmu československou, ale velmi brzy to byla globální firma, která v podstatě změnila i moderní obuvnický průmysl,“ dodal. Společnost Baťa nyní působí v pěti desítkách zemí a má kolem 6000 prodejen po celém světě.
před 4 hhodinami

Přebytky na účtech obcí před volbami živí debatu o způsobu financování

Hospodaření obcí krátce před komunálními volbami skončilo v plusu přibližně 4,7 miliardy korun. U hlavního města to bylo zhruba dvacet miliard. Bilance za letošních osm měsíců je tak výrazně skromnější než třeba v roce 2023, kdy přebytek přesáhl padesát miliard. Podle ministerstva financí samosprávy, až na výjimky, rekordně investují. Opakuje se trend volebních roků, že se radnice často snaží co nejvíc rozpracovaných projektů dokončit ještě před hlasováním. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zůstatky na účtech samospráv kritizuje.
před 5 hhodinami

VideoHosté 90' ČT24 si připomněli 90. výročí narození Václava Havla

Devadesáté výročí narození prvního českého prezidenta Václava Havla si připomněli hosté 90' ČT24 v jeho bytě na Rašínově nábřeží v Praze. Na Havla coby disidenta, spisovatele a dramatika v pořadu vzpomínali vědkyně, signatářka Charty 77 a manželka Ivana Havla Dagmar Havlová, matematička a aktivistka Kamila Bendová, politolog a signatář Charty 77 Daniel Kroupa, emeritní pomocný biskup pražský a signatář Charty 77 Václav Malý, fotograf a signatář Charty 77 Ondřej Němec, psycholožka, psychoterapeutka a blízká Havlova přítelkyně Jitka Vodňanská a herec, režisér, scenárista, dokumentarista, senátor Břetislav Rychlík. Pořad moderovaly Nikola Reindlová a Tereza Willoughby.
před 6 hhodinami

Stovky aut se sjely na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích

Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjely stovky aut. Pražský policejní mluvčí Jan Daněk kolem 21:30 uvedl, že policie zajišťuje bezpečnost a bude řešit případné přestupky. Zhruba o hodinu později podle zpravodaje ČTK na místě už bylo parkoviště téměř bez lidí, na odjezd čekala asi třetina aut. O konání ilegálního sjezdu až tisíců tuningových aut informovala policie v úterý, akce má proběhnout i v sobotu v Brně. Zjistila to zejména ze sociálních sítí, nachystala rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce v Čakovicích komplikovala provoz aut i veřejné dopravy.
před 13 hhodinami

Pavel se nezúčastní komunálních voleb

Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí.
před 14 hhodinami

VideoZáchranáři nově nabízejí podporu lidem, kteří poskytli první pomoc

Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí Záchranná služba Středočeského kraje – tři její členové zatím uskutečnili přibližně dvě stě podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc.
před 16 hhodinami

VideoDen architektury provádí pražským sídlištěm i baťovskými domky

Začal festival Den architektury. Návštěvníky zavádí třeba na pražské sídliště Ďáblice nebo do baťovských domků ve Zlíně. Tématem letošního ročníku s mottem „Bydlím, tedy jsem“ je dostupné bydlení. Program zahrnuje stavby v Česku i na Slovensku.
před 16 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

před 3 hhodinami
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

před 19 hhodinami
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

včera v 08:00
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026