Pochod z Trutnova na Hrádeček připomněl výročí Václava Havla


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Několik desítek lidí vyrazilo v sobotu na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní devadesáté výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. V podkrkonošské osadě Hrádeček si ve druhé polovině šedesátých let koupil chalupu. V následující dekádě pracoval v trutnovském pivovaru, práce ho inspirovala k napsání divadelní hry Audience. Na Hrádečku, který označil za svůj existenciální domov, Havel v prosinci 2011 zemřel.

Na zhruba deset kilometrů dlouhou trasu lidé vyrazili od Havlovy pamětní desky na kině Vesmír, kterou tam před třemi lety zřídila trutnovská radnice. U pietního místa lidé zapálili svíčky a položili květiny a před transparentem s nápisem „Zlu se neustupuje“ četli Havlovy citáty.

Z Trutnova na Hrádeček
Zdroj: ČTK/Josef Vostárek

Havlovu osobnost si je podle účastníků pochodu třeba stále připomínat. „Pan prezident nebyl lhostejný. To je výzva pro celou společnost, která chce mít funkční demokracii. Václav Havel byl i silným hlasem na mezinárodním poli, obráncem lidskoprávních hodnot,“ řekla spoluorganizátorka pochodu Lucie Javůrková.

Trasa pochodu vedla i kolem budovy pivovaru Krakonoš, na kterém je u pivovarského komína typické červené havlovské srdce a nápis Ferdinand Vaněk. Vaněk je hlavní postavou hry Audience a fungoval i jako jakési Havlovo alter ego. Před pivovarem se účastníci procházky zastavili a poslechli si z reproduktoru Havlova slova z archivu Českého rozhlasu.

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Václav Havel v pražském divadle Archa na snímku z roku 2008

Na Hrádečku u pietního místa u Havlovy chalupy pochodníci zapálili svíčky, zazpívali českou státní hymnu a poslechli si část Havlova projevu z doby listopadové revoluce roku 1989. „Letošní účast patřila k nejsilnějším z dosavadních ročníků pochodu,“ uvedla za organizátory Radka Severová. Vzpomenout na Havla a zapálit svíčku v sobotu na Hrádeček přicházeli či přijížděli lidé po celý den.

Z Trutnova na Hrádeček
Zdroj: ČTK/Josef Vostárek

Pietní místo před chalupou v pátek upravil Václav Poláček z Jaroměře, který k plotu chalupy připevnil asi jeden metr vysoké červené srdce s Havlovými fotografiemi, číslovkou 90 a nápisem Chybíte nám. Počítá, že srdce u chalupy nechá ještě asi deset dní.

Vzpomínkové srdce Poláček z úcty a obdivu k Havlovi vyrábí pravidelně. „K výročí 90 let jsem udělal velké srdce, abych připomněl člověka, který nám přinesl svobodu. Zdá se mi, že památka Václava Havla se musí připomínat čím dál silněji. Ze společnosti se vytrácí to, že o svobodu musíme pečovat a musíme ji bránit,“ poznamenal Poláček.

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Václav Havel na snímku z roku 1991

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