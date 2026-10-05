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Odmítejte násilí a zajistěte přístup k informacím, vyzvali šéfredaktoři politiky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Čtyři desítky šéfredaktorek a šéfredaktorů českých zpravodajských a publicistických médií vyzvaly veřejné činitele, aby společně s nimi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. Výzvu s názvem Základní hranice v pondělí ráno média, jejichž představitelé se pod výzvu podepsali, souběžně zveřejnila na svých webových stránkách a ve vysílání, vyšla také v pondělním vydání většiny novin.

„Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci,“ uvedli signatáři. Výzvu adresovali političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.

Zdůraznili, že političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. „Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům i voličům, a to i v diskuzích na sociálních sítích,“ píše se ve výzvě.

Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.

Vyzýváme proto veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím.

Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům a voličům, a to i v diskusích na sociálních sítích.

Omezování informací je nepřípustné. Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.

Tuto výzvu adresujeme jako šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých médií političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.

Martin Bartkovský – Reflex
Jan Bělíček – Deník Alarm
Miroslav Benč – Novinky.cz
Vojtěch Boháč – Voxpot
Robert Břešťan – HlídacíPes.org
Miroslav Bureš – Radiožurnál Sport
Robert Čásenský – Seznam Zprávy
Michal Dusík – ČT Sport
Roman Gallo – Deník
Petr Holeček – deník Metro
Kamil Houska – TV Nova
Petr Kain – Ekonom
Matyáš Kaiser – iDNES.cz
Martin Kézr – Sport.cz
Lenka Klicperová – Reportérky.cz
Ondřej Kopa – Frekvence 1
Michaela Kramárová – Heroine
Michal Kubal – Česká televize
Radek Lain – Blesk
Radka Marková – ČTK
Jaroslav Mašek – Hospodářské noviny
Michal Musil – Reportér magazín
Michal Pavec – Aktuálně.cz
Josef Pazderka – ČRo Plus
Eva Paseková – Česká justice, Ekonomický deník
Jakub Patočka – Deník Referendum
Nikita Poljakov – E15
Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka – Page Not Found
Zdeněk Ryšavý – Romea.cz
Martin Samek – iROZHLAS.cz
Lucie Sieglová – Super.cz
Julie Stejskalová – Český rozhlas
Ondřej Suchan – ČRo Radiožurnál
Petr Šabata – Právo
Erik Tabery – Respekt
Pavel Tomášek – Deník N
Lukáš Tomek – Deník Sport
Martina Vojtěchovská – Mediaguru
Ladislav Vonz – Rádio Impuls
Marek Wollner – Forum24.cz

Z průzkumu agentury Ipsos zveřejněném loni v dubnu vyplynulo, že s agresí, útokem nebo jinou formou ohrožení se v Česku setkalo téměř 80 procent novinářů. Nejčastěji, v téměř dvou třetinách případů (62 procent), šlo v předchozím roce o verbální napadení na internetu, nejvíce na sociálních sítích nebo e-mailem. Dvě procenta útoků měla formu fyzického napadení.

Signatáři výzvy Základní hranice označili za nepřípustné také omezování informací. „Média a političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu,“ apelovali.

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