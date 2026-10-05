Trump neprosadil řadu svých kandidátů, i tak v primárkách ukázal sílu


před 16 mminutami|Zdroj: The New York Times, CNN, The Hill, Politico, Newsweek, 270toWin, The Wall Street Journal, Senát USA, The Guardian, NPR

Prezident USA Donald Trump je podle řady průzkumů neoblíbený u amerických voličů – a ukázalo se to i během primárních voleb jeho domovské Republikánské strany. Vysoký počet politiků, které šéf Bílého domu podpořil, se o mandát v Kongresu během listopadových voleb ucházet nebude. V americké politice se jedná o dlouhodobě sledovaný ukazatel vlivu prezidentů. Přesto Trump demonstroval, že má stále značnou sílu – dokázal totiž „odstranit“ kandidáty, se kterými měl politický nebo osobní spor.

Celkem deset kandidátů podporovaných Trumpem prohrálo v republikánských primárkách souboje o křesla v Kongresu nebo o funkce na úrovni jednotlivých států, jako je například guvernér. Pro srovnání se jedná o stejný počet jako během voleb v letech 2018, 2020 a 2024 dohromady, jak vyplývá ze závěrů televizní stanice CNN.

V primárkách 2022 neuspělo dvanáct Trumpem podpořených kandidátů. Tehdy nebylo zřejmé, zda se mu návrat na politickou scénu podaří. Letos je prezidentova podpora u voličů opět nízká. Podle pravicového deníku The Wall Street Journal je nižší než u jakéhokoliv jiného prezidenta před volbami do Kongresu v polovině funkčního období. WSJ dělá tyto průzkumy od roku 1990.

Jeden z kandidátů, kteří během letošních primárek neuspěli, byl Trumpem podpořený uchazeč o mandát ve Sněmovně reprezentantů Amir Hassan v Michiganu. Případ je o to zajímavější, že jeho soupeř Tom Smith sice oznámil, že pozastavuje svou kampaň a podpořil jiného politika, i tak ale získal nejvíc hlasů a stal se republikánským nominantem.

Podle serveru Newsweek dokonce někteří republikánští kandidáti do Kongresu odstraňují ze svých volebních webů Trumpovy fotografie a jakékoli zmínky o něm. Před volbami v polovině prezidentova mandátu – takzvanými midterms – je běžné, že Bílý dům nechá politikům z vlastní strany větší volnost než obvykle, aby se mohli vůči stávající administrativě vymezit. Nicméně Trump je známý naopak tím, že od republikánů vyžaduje stoprocentní loajalitu.

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Volební místnost během primárek v Severní Karolíně, 4. května 2026

Snaha republikánů se vymezit

Před primárkami se každopádně několik republikánských kandidátů vymezilo proti konkrétním krokům Trumpovy administrativy. Ozvali se především proti válce s Íránem – a to kvůli vysokým cenám energií nebo kvůli tomu, že prezident při zahájení konfliktu obešel Kongres, který k začátku války podle ústavy musí dát souhlas.

Přesto i tito republikáni nadále šéfa Bílého domu obecně podporují, využívají jeho podpory ve volbách a souhlasí s většinou jeho programu.

Například senátor státu Ohio Jon Husted, který svádí těsný souboj s někdejším demokratickým senátorem Sherrodem Brownem, vyzval k rychlému ukončení konfliktu s Íránem. „Válka musí skončit co nejrychleji, abychom mohli snížit ceny benzinu,“ řekl Husted serveru Politico. Zároveň prohlásil, že „Teherán musí dosáhnout dohody s Trumpem“.

Republikánský kandidát do Senátu za stát Michigan Mike Rogers – který podle průzkumů mírně zaostává za demokratem Abdulem El-Sayedem, jenž má blízko k levicové až krajně levicové organizaci Demokratičtí socialisté Ameriky – rovněž vyzval k rychlému ukončení války s Íránem a navrhl dočasné zastavení vývozu nafty z USA.

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Pohled na lodě v Hormuzském průlivu z přístavu Bandar Abbás

Obyvatelé Iowy by neměli za válku s Íránem platit „u čerpací stanice ani pokladny,“ prohlásila republikánka Ashley Hinsonová, která kandiduje do Senátu v klíčovém státu, v němž svádí těsný souboj s demokratem Joshem Turkem.

Senátorka za Maine Susan Collinsová, která vede vyrovnaný boj o znovuzvolení s demokratem Troyem Jacksonem, podpořila snahu Senátu o ukončení „neoprávněných“ vojenských akcí USA proti Íránu. Pravomoc prezidenta jako vrchního velitele podle ní „není neomezená“. Zdůraznila, že americká ústava dává Kongresu „zásadní roli“ při rozhodování o válce a míru.

Collinsová zdůraznila, že další vojenské akce vyžadují „jasně definované cíle a strategii pro ukončení konfliktu“.

„Protiimigrační opatření zašla moc daleko,“ míní republikánka z Floridy

O něco dál zašla republikánská poslankyně María Elvira Salazarová z Floridy – místo snahy distancovat se v kampani od Bílého domu přímo kritizovala kroky současné administrativy. „Pane prezidente, některé z vašich protiimigračních opatření zašla příliš daleko,“ prohlásila ve volebním videu Salazarová, která se uchází o znovuzvolení do Sněmovny reprezentantů.

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Ilustrační foto: příslušníci ICE

Politička varovala, že hispánští voliči, kteří v roce 2024 pomohli Trumpovi volby do Bílého domu vyhrát, se „cítí zrazeni“. Nedávné veřejné průzkumy ukázaly, že Trumpova popularita mezi latinskoamerickými voliči klesá, napsal portál Politico.

Trump následně Salazarovou kritizoval a na sociálních sítích přesdílel několik příspěvků, které na ni útočily. V jednom z nich dokonce stálo: „Potřebujeme tedy NOVÉHO republikána, který Salazarovou nahradí“. Několik Trumpových stoupenců již měsíce vyzývá prezidenta, aby svou podporu Salazarové stáhl.

Trumpova pomsta

Přestože v primárkách neuspělo deset prezidentem podpořených republikánů, má Trumpův hlas stále sílu – většina jím podpořených kandidátů totiž uspěla. Své o tom ví poslanec Thomas Massie či senátoři Bill Cassidy z Louisiany a John Cornyn z Texasu, které se šéf Bílého domu kvůli předchozím sporům rozhodl během primárek vyřadit z politické soutěže, když finančně i politicky podpořil jejich soupeře.

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Republikánský senátor Thom Tillis, 21. dubna 2026

Trumpovo tažení bylo v tomto ohledu úspěšné. Jím podpořený Ed Gallrein porazil Massieho z Kentucky, který stál v čele snahy o kompletní zveřejnění spisů týkajících se zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina.

Prezident „smetl“ i Cassidyho, jenž patřil k sedmi demokratům, kteří při druhém impeachmentu Trumpa hlasovali pro jeho odsouzení. Jeho kandidáti porazili i šest z osmi republikánských senátorů legislativního sboru Indiany, kteří na úrovni tohoto státu zablokovali návrh na překreslení volební mapy.

Ve sledovaných senátorských primárkách v Texasu podpořil Trump Kena Paxtona na úkor Cornyna, který v Senátu patřil ke zkušeným členům Republikánské strany. I když téměř vždy volil v souladu s Trumpovými představami, ztratil prezidentovu podporu kvůli tomu, že se zdráhal podpořit legislativní změnu volebních pravidel známou jako SAVE Act.

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Volič ve volební místnosti v Detroitu

Paxton oproti tomu patří ke skalním podporovatelům prezidentova hnutí MAGA (Make America Great Again – Udělejme Ameriku znovu skvělou – pozn. redakce). Dříve působil jako ministr spravedlnosti v Texasu, ale jeho straničtí kolegové ho odvolali kvůli zneužití pravomocí, kdy chránil svého finančního dárce. Přesto dokázal zvítězit s podporou Trumpa, jenž postavil Paxtonovu loajalitu nad Cornynovy zkušenosti.

Jednalo se o jednu z nejdražších předvolebních kampaní do Senátu, celkem oba kandidáti utratili víc než 130 milionů dolarů (2,8 miliardy korun). Cornyn sice utratil za reklamu asi osmkrát víc než Paxton, ale ani to nakonec nestačilo.

Demokraté mají šanci získat Texas

Skandály poznamenaný Paxton – kromě proběhlého impeachmentu se s ním v současnosti rozvádí manželka, která ho obvinila z nevěry – se o senátorské křeslo utká s demokratem a presbyteriánským seminaristou Jamesem Talaricem, který vede ve většině průzkumů zveřejněných deníkem The New York Times.

„Udělal obrovskou chybu,“ řekl odcházející republikánský senátor Tom Tillis na adresu Trumpovy podpory Paxtona. „Kdyby Cornyn vyhrál, neutráceli bychom v Texasu desítky či stovky milionů dolarů,“ dodal.

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„Trump nezapomíná, neodpouští a chce se pomstít. Zároveň sám není moc populární a Paxton – kromě vlastních problémů – je vnímaný jako Trumpův kandidát. To všechno republikány v Texasu oslabuje,“ míní amerikanista Jiří Pondělíček.

„I u agregovaných průzkumů existuje určitá chyba, takže demokraté nemají vítězství zaručené, ale mají velkou šanci. Procentuálně je Talarico favorit, což je v Texasu nevídané,“ doplnil expert.

Pondělíček poukázal na to, že když musí Republikánská strana bránit křeslo v Texasu, vyčerpává to její finanční prostředky, které by mohla potenciálně investovat jinde. „Tamní senátorský mandát by přitom za ideálních podmínek nemusela nijak draze a složitě obhajovat,“ dodal.

Grahamová uspěla s Trumpovou podporou

Výběr republikánské kandidátky do Senátu vyvolal pozornost i v Jižní Karolíně, kde primárkami prošla sestra nedávno zesnulého dlouholetého zákonodárce Lindseyho Grahama Darline Grahamová.

Ta v politice teprve začíná, donedávna vedla klidný život nedaleko hlavního města Jižní Karolíny Columbie. Ale už tři dny po smrti bratra složila přísahu jako senátorka, aby dokončila poslední měsíce jeho funkčního období. Poté se Grahamová s podporou Trumpa rozhodla usilovat o celé následující funkční období.

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Darline Grahamová

Zatímco Graham byl známý svým zájmem o zahraniční politiku, vyvolala Grahamová pozdvižení, když se jí novináři před primárkami zeptali na otázku nezávislosti Tchaj-wanu. „Budu upřímná,“ odpověděla, „v otázkách národní bezpečnosti se příliš nevyznám“.

Její soupeř v primárkách a poslanec Ralph Norman sdělil, že tato replika dokazuje, že Grahamová není pro senátorskou funkci způsobilá. „Musíte se důkladně seznámit s tématy, kterými se budete zabývat. Tohle není práce, kde se člověk učí za pochodu, to nejde,“ je přesvědčený. Grahamová přesto dokázala získat nominaci, což jenom ukazuje, jakou sílu může Trumpova podpora mít.

Co republikáni potřebují

Vítězství Grahamové v listopadových volbách může být klíčové. V současnosti průzkumy připisují demokratům i republikánům 47 křesel v Senátu, zbylých šest vyrovnaných mandátů se nachází ve státech Aljaška, Iowa, Ohio, Maine, Michigan a Texas.

Pokud si republikáni chtějí udržet kontrolu nad horní zákonodárnou komorou, musí získat alespoň tři křesla z šesti nerozhodnutých. V případě rovnosti hlasů v Senátu rozhoduje viceprezident, kterým je v současnosti republikán JD Vance.

Republikánům nahrává i to, že se spekuluje o tom, že by demokratický senátor za Pensylvánii John Fetterman mohl „přestoupit do opačného týmu“. Už nyní často hlasuje spolu s republikány a otevřeně se hlásí ke spolupráci s Trumpem.

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Letošní primární volby přitom obecně přinesly i nezvykle časté odchody stávajících zákonodárců, kteří obvykle mají v klání výhodu. Složení Sněmovny reprezentantů se kvůli volbám, které se opakují každé dva roky, často mění. Nicméně letos odešlo 74 jejích členů, což je nejvíc od roku 1992. Někteří zákonodárci odešli do důchodu, jiní kandidovali na jiné funkce a další odmítli přímo voliči.

V pokusu o znovuzvolení do Kongresu neuspělo třináct stávajících zákonodárců – z historického hlediska jde o vysoký počet. Projevil se i vliv takzvaného gerrymanderingu, tedy účelového překreslování volební mapy.

Vliv gerrymanderingu

Legislativní „válka“ o podobu volebních okresů propukla loni, když Trump vyzval texaské republikány, aby změnili volební mapu i přesto, že k tomu pravidelně dochází na začátku desetiletí na základě celonárodního sčítání obyvatelstva. Na to reagovala demokraty ovládaná Kalifornie, kde tamní vláda prosadila podobné opatření.

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Zdroj: Encyclopædia Britannica/mek

Trumpův požadavek tak vyvolal lavinový efekt a napříč Spojenými státy se zákonodárci snažili změnit volební mapy, které mohou ovlivnit především volby do Sněmovny reprezentantů. V nich se státy dělí na jednotlivé okrsky – senátory oproti tomu volí celý stát.

Do výsledné podoby promluvila i rozhodnutí státních a federálních soudů. Takže nakonec republikáni získali napříč USA pět až deset nových okrsků, které jim jsou nakloněné.

Demokraté ale stále mají dobrou šanci ve volbách do Sněmovny reprezentantů uspět. Společnost Cook Political Report jim ve svém průzkumu připisuje zisk 15 volebních obvodů – jim přitom stačí celkový zisk pouze tří křesel, aby získali většinu, upozornil portál Axios.

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