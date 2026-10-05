USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny

Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Učinily tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na základnu využívanou Američany k útokům na cíle v Íránu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na prohlášení představitele Pentagonu.
Bombardéry byly přesunuty zpět na své domovské základny v USA, uvedl v neděli představitel amerického ministerstva obrany, který hovořil pod podmínkou anonymity. Podrobnosti ke stažení letounů neuvedl.
Podle The New York Times byla nutnost přesunout bombardéry z Fairfordu vyhodnocena jako natolik naléhavá, že některé stroje s posádkami již vzlétly, zatímco potřebné tankovací letouny se teprve připravovaly na podporu jejich letu přes Atlantik, uvedla agentura DPA.
Pozorovatelé leteckého provozu, například organizace Military Air Tracking Alliance, zaznamenali od prvních dnů války s Íránem desítky bombardérů B-52 a B-1 operujících ze základny Královského letectva Fairford. V neděli si všimli odletu řady bombardérů B-1 ze základny.
Koncem září bylo poblíž základny zadrženo pět mužů. Jsou podezřelí z přípravy teroristického činu. Nyní jsou vyšetřováni na svobodě. Britský premiér Andy Burnham spojil incident s Íránem.
Základna Fairford leží 160 kilometrů západně od Londýna. Slouží americkým bombardérům během konfliktů na Blízkém východě už několik desetiletí. Podle amerických médií bylo v poslední době na základně rozmístěno dvanáct bombardérů B-1.