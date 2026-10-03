Devadesáté výročí narození prvního českého prezidenta Václava Havla si připomněli hosté 90' ČT24 v jeho bytě na Rašínově nábřeží v Praze. Na Havla coby disidenta, spisovatele a dramatika v pořadu vzpomínali vědkyně, signatářka Charty 77 a manželka Ivana Havla Dagmar Havlová, matematička a aktivistka Kamila Bendová, politolog a signatář Charty 77 Daniel Kroupa, emeritní pomocný biskup pražský a signatář Charty 77 Václav Malý, fotograf a signatář Charty 77 Ondřej Němec, psycholožka, psychoterapeutka a blízká Havlova přítelkyně Jitka Vodňanská a herec, režisér, scenárista, dokumentarista, senátor Břetislav Rychlík. Pořad moderovaly Nikola Reindlová a Tereza Willoughby.
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VideoGlobální firma, která změnila moderní obuvnický průmysl, říká o Baťovi Ševeček
Společnost Baťa tento týden informovala, že ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou firmy ve střední Evropě. Baťovská výroba v Česku tím tak skončí. Firma funguje již 132 let. „Byl to jeden z těch podniků, na jejichž bázi se Československo industrializovalo,“ řekl ve Studiu 6 Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Dodal, že firma nebyla významná jen pro Zlín, ale pro celý československý průmysl, protože byla vzorem jak nově, moderně, racionálně organizovat průmyslovou výrobu. „Je důležité dodat, že nešlo jen o firmu československou, ale velmi brzy to byla globální firma, která v podstatě změnila i moderní obuvnický průmysl,“ dodal. Společnost Baťa nyní působí v pěti desítkách zemí a má kolem 6000 prodejen po celém světě.
Přebytky na účtech obcí před volbami živí debatu o způsobu financování
Hospodaření obcí krátce před komunálními volbami skončilo v plusu přibližně 4,7 miliardy korun. U hlavního města to bylo zhruba dvacet miliard. Bilance za letošních osm měsíců je tak výrazně skromnější než třeba v roce 2023, kdy přebytek přesáhl padesát miliard. Podle ministerstva financí samosprávy, až na výjimky, rekordně investují. Opakuje se trend volebních roků, že se radnice často snaží co nejvíc rozpracovaných projektů dokončit ještě před hlasováním. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zůstatky na účtech samospráv kritizuje.
VideoHosté 90' ČT24 si připomněli 90. výročí narození Václava Havla
Devadesáté výročí narození prvního českého prezidenta Václava Havla si připomněli hosté 90' ČT24 v jeho bytě na Rašínově nábřeží v Praze. Na Havla coby disidenta, spisovatele a dramatika v pořadu vzpomínali vědkyně, signatářka Charty 77 a manželka Ivana Havla Dagmar Havlová, matematička a aktivistka Kamila Bendová, politolog a signatář Charty 77 Daniel Kroupa, emeritní pomocný biskup pražský a signatář Charty 77 Václav Malý, fotograf a signatář Charty 77 Ondřej Němec, psycholožka, psychoterapeutka a blízká Havlova přítelkyně Jitka Vodňanská a herec, režisér, scenárista, dokumentarista, senátor Břetislav Rychlík. Pořad moderovaly Nikola Reindlová a Tereza Willoughby.
Stovky aut se sjely na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích
Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjely stovky aut. Pražský policejní mluvčí Jan Daněk kolem 21:30 uvedl, že policie zajišťuje bezpečnost a bude řešit případné přestupky. Zhruba o hodinu později podle zpravodaje ČTK na místě už bylo parkoviště téměř bez lidí, na odjezd čekala asi třetina aut. O konání ilegálního sjezdu až tisíců tuningových aut informovala policie v úterý, akce má proběhnout i v sobotu v Brně. Zjistila to zejména ze sociálních sítí, nachystala rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce v Čakovicích komplikovala provoz aut i veřejné dopravy.
Pavel se nezúčastní komunálních voleb
Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí.
VideoZáchranáři nově nabízejí podporu lidem, kteří poskytli první pomoc
Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí Záchranná služba Středočeského kraje – tři její členové zatím uskutečnili přibližně dvě stě podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc.
VideoDen architektury provádí pražským sídlištěm i baťovskými domky
Začal festival Den architektury. Návštěvníky zavádí třeba na pražské sídliště Ďáblice nebo do baťovských domků ve Zlíně. Tématem letošního ročníku s mottem „Bydlím, tedy jsem“ je dostupné bydlení. Program zahrnuje stavby v Česku i na Slovensku.
Elektrárny, kostel či farmapark. Desítky obcí přidruží k volbám místní referenda
Při komunálních a senátních volbách v pátek a sobotu 9. a 10. října budou lidé moci na řadě míst hlasovat také v místních referendech. Ministerstvo vnitra jich eviduje 39. Nejčastěji, na jednadvaceti místech, budou lidé rozhodovat o budoucnosti větrných elektráren, ve třech obcích budou tématem spalovny, jinde zase převzetí kostela nebo rozšíření farmaparku.
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