Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

Policie našla tělo pohřešované Jany Š. z Frýdku-Místku, nalezeno bylo ve Frýdeckém lese nedaleko skládky. Uvedlo to krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Rozsáhlé pátrání po osmatřicetileté ženě začalo 3. září.
Policisté upřesnili, že tělo ženy našli v „zalesněném prostoru nad Frýdkem-Místkem“ ve čtvrtek. Šlo o těžko dostupný terén, nepříliš vhodný pro procházku. V pátek potvrdily testy DNA, že se jedná o pohřešovanou. Stav těla podle policistů odpovídá tomu, že žena zemřela v den, kdy zmizela, tedy 3. září. Do místa vzdáleného několik kilometrů od města došla pěšky.
Tělo s významnou pomocí služebního psa bylo nalezeno na místě, které předtím prozkoumal letecký monitoring. Hustý porost ale nedovolil tělo vidět. „Do těch míst nás dovedly kamerové systémy. Zajistili jsme dva tisíce hodin záznamů. Rozplétali jsme je a ukázalo nám to směr, kde paní Jana šla,“ upřesnil náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Martin Lichý.
Vyšetřování nadále pokračuje, byla nařízena pitva. „Zkoumáme způsob úmrtí,“ uvedla policie. Dopis na rozloučenou v místě nálezu těla vyšetřovatelé neobjevili. Cizí zavinění ženiny smrti zatím nevyloučili.
Zmizení ženy oznámil 3. září před devátou hodinou ráno na tísňovou linku její manžel, který uvedl, že odešla ze svého bydliště, ale do zaměstnání v Ostravě nedorazila. Jana Š. nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat pomoc, uvedli také už dříve policisté.
V uplynulých týdnech prohledávali nejen bydliště a jeho okolí, ale i místa, kde rodina trávila volný čas. Kromě kamerových záznamů, které je dovedly k místě nálezu, zkoumali rovněž výpočetní a komunikační techniku a prověřovali sociální sítě pohřešované. Využívali drony, kynology, potápěče. Na pátrání pracovalo přes šedesát kriminalistů, ženu hledali i policisté v zemích schengenského prostoru.