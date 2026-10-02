VideoDen architektury provádí pražským sídlištěm i baťovskými domky


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Začal festival Den architektury. Návštěvníky zavádí třeba na pražské sídliště Ďáblice nebo do baťovských domků ve Zlíně. Tématem letošního ročníku s mottem „Bydlím, tedy jsem“ je dostupné bydlení. Program zahrnuje stavby v Česku i na Slovensku.

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