Ďábelský lazebník Sweeney Todd účtuje ve Státní opeře

Státní opera zahájila sezonu slavným broadwayským muzikálem Sweeney Todd: Ďábelský lazebník z Fleet Street. Hororový příběh o pomstychtivém holiči proslavil snímek s Johnnym Deppem. Na prknech se teď titulní role zhostil mimo jiné Adam Plachetka.
Sweeney Todd byl obyčejný holič, než ho připravili o všechno. Po letech se vrátil do Londýna, aby se mstil. Vyzbrojen svými starými břitvami je připravený prolévat krev. Setkání s paní Lovettovou, provozovatelkou skomírajícího podniku s masovými pirohy, přijde vhod. Jeho touha po vraždění a její poptávka po náplni do pečiva jdou ruku v ruce.
„Ač je to morbidní téma, tak si to prostě užívám. Dělat pirohy z lidí, kde jinde se vám to podaří než na jevišti,“ podotýká s nadsázkou pěvkyně Barbora Perná.
Sweeney Todd vznikl jako postava populárních příběhů na pokračování ve Spojeném království v devatenáctém století. Bezduše vraždícího maniaka proměnila v tragickou postavu až divadelní hra z roku 1973. Tu pak do muzikálové podoby zpracoval Stephen Sondheim, autor muzikálu West Side Story. Broadwayská inscenace zaznamenala obrovský úspěch. Sweeneyho Todda ale nejvíc proslavila filmová adaptace v režii Tima Burtona.
Státní opera vůbec poprvé ve své historii uvádí muzikálové dílo. Nicméně příběh Sweeneyho Todda s hudbou Stephena Sondheima má v Česku svou inscenační historii. Legendu o mstivém holiči nastudovalo třeba brněnské Divadlo na Orlí nebo Národní divadlo moravskoslezské.
„Tyto dva světy, muzikálu a opery, se tak trochu hádají, komu Sweeney Todd patří,“ podotýká režisér Martin Čičvák. „Každý v tom najde to svoje. Kdo půjde na muzikál, tak ho dostane, kdo půjde na operu, tak operní prvky taky dostane,“ dodává dirigentka Anna Pozidis.
A možná poskytne inscenace divákům i prostor pro uvolnění frustrace. I režisér s nadsázkou přiznává, že se při práci na inscenaci sám sebe ptal, koho by rád viděl zapečeného v pirohu.