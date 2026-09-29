Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Invalidní důchodkyně Maricarmen Abascalová, kterou 23. září vystěhovali z bytu, kde žila přes 70 let, se bude moct vrátit domů, řekla její právnička Beatriz Durová. Ta dosáhla dohody s investiční skupinou Urbagestión, která koupila byt, v němž Abascalová bydlela, a pětinásobně v něm zvedla nájemné, což posléze vedlo k vystěhování seniorky. Příběh Abascalové vyvolal celostátní protesty, které jednak podporují důchodkyni a jednak žádají řešení krize bydlení v zemi. Na hlavním madridském náměstí dál táboří stovky lidí, zatímco vláda jedná o zákonu, který má situaci zlepšit.
Durová podle BBC prohlásila, že „obě strany projevily dobrou vůli“ a že její klientka bude na základě nové smlouvy platit podobnou částku nájemného, čímž se zabrání výraznému zvýšení ceny. Abascalová, která je v současné době v léčbě kvůli vyčerpání, podle své advokátky dohodu podepíše, až se bude cítit lépe. Právnička také označila dohodu za „výsledek sociální mobilizace“. Boj seniorky za možnost setrvat ve svém bytě totiž podpořily masivní protesty.
Abascalové nový majitel původně zvýšil nájemné z 500 eur (asi 12 tisíc korun) měsíčně na 2650 eur (63 600 korun), ačkoliv žena pobírá důchod 1350 eur. Díky aktuální dohodě má dostat smlouvu na osm let a platit nájem, který nepřevýší 30 procent jejích příjmů.
Protesty pokračují
Lidé protestující na náměstí Puerta del Sol v Madridu proti krizi bydlení oznámili, že v centru metropole zůstanou bez ohledu na to, jak dopadne úterní jednání španělské vlády o návrhu zákona, jenž má zlepšit ochranu nájemníků. Zákon totiž musí schválit ještě parlament, v němž koaliční vláda nemá většinu. Hlavním požadavkem protestujících jsou nájemní smlouvy na dobu neurčitou a zastavení vystěhování lidí z bytu, pokud nemají náhradní možnost bydlení.
Starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida podle španělské televize TVE řekl, že protestní tábor na Puerta del Sol by měl být okamžitě vyklizen.
Demonstrace kvůli bytové krizi se konají i v jiných městech Španělska. V úterý se například desítkám lidí podařilo v Zaragoze zabránit soudnímu vystěhování ženy samoživitelky z bytu kvůli neplacení nájmu. Nezaměstnaná žena v něm žila se svou jedenáctiletou dcerou osm let, ale po ztrátě práce v poslední době neměla dost peněz na nájem. Demonstranti kvůli její těžké životní situaci požadovali zastavení jejího vystěhování bez možnosti náhradního bydlení.
Španělská krize bydlení
Bydlení je ve Španělsku velký problém, zejména pro mladé. K omezené nabídce bytů přispívá jejich pronajímání turistům a růst počtu obyvatel ve městech. Příjmy se přitom nezvyšují tak rychle, jako rostou náklady na bydlení. Loni podle odhadu španělské centrální banky chybělo v zemi přibližně 550 tisíc bytových jednotek, zejména v Madridu, Barceloně či Valencii. Letos už banka referuje o 700 tisících chybějících bytů.
Ceny bytů i nájemného od roku 2015 ve Španělsku vzrostly zhruba o 80 procent, píše deník El País. Za stejnou dobu přibyly v zemi více než tři miliony obyvatel a zvýšil se počet bytů, které majitelé pronajímají turistům. Podle El País od roku 2015 nakoupili ve Španělsku asi půl milionu bytových jednotek cizinci, kteří v zemi nemají pobyt. A za stejnou dobu bylo postaveno 850 tisíc nových bytů.