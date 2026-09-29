Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. V Česku značka zůstane prostřednictvím své maloobchodní sítě.

„Ukončení výroby v našem závodě v Dolním Němčí pro nás bylo velmi obtížné rozhodnutí. Bohužel jde o takový typ provozu, který nelze za nynějších podmínek na trhu udržet jako rentabilní,“ komentoval rozhodnutí člen představenstva Baťa Andrea Montagnoli.

Továrna v Dolním Němčí je součástí společnosti Baťa od roku 1992 a loni pro její prodejny a další zákazníky vyrobila kolem 150 tisíc párů obuvi.

Továrna se bude uzavírat postupně

Podle firmy struktura a kapacita závodu postaveného pro velkosériovou výrobu neodpovídá současné poptávce na trhu. Aby byl ziskový, musel by se zaměřit na jiný charakter výroby. Investice potřebná k této přeměně by při současných objemech a nákupních cenách a jejich výhledu nebyla efektivní, uvedla firma k důvodům ukončení výroby v Dolním Němčí.

Činnost svého českého závodu chce společnost ukončovat postupně, v několika fázích. Je v kontaktu se zástupci obce a pracovníky úřadu a jedná se zástupci odborové organizace o podmínkách odchodu zaměstnanců. Pro dotčené zaměstnance má firma připravený program podpory zaměřený na další uplatnění na pracovním trhu, uvedli její zástupci.

Společnost Baťa působí v pěti desítkách zemí a má kolem šesti tisíc prodejen po celém světě.

Válka ševců změnila obuvnictví, popisuje kniha
Ilustrační foto

Výběr redakce

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

před 10 mminutami
Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

10:54Aktualizovánopřed 18 mminutami
O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

14:35Aktualizovánopřed 33 mminutami
Rozpoutáváte dluhovou spirálu, kritizoval Kupka vládu za rozpočet

ŽivěRozpoutáváte dluhovou spirálu, kritizoval Kupka vládu za rozpočet

03:18Aktualizovánopřed 39 mminutami
Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

před 49 mminutami
Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

před 1 hhodinou
Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

před 3 hhodinami
Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Zlínský kraj

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. V Česku značka zůstane prostřednictvím své maloobchodní sítě.
před 10 mminutami

Unikátní barokní grotty s ametysty z Kroměříže ožily ve 3D modelech

Unikátní umělé barokní jeskyně kroměřížského zámku si mohou lidé prohlédnout v podobě 3D modelů. Zachycují Apollonovu a Důlní grottu z konce sedmnáctého století včetně ametystové výzdoby, světel imitujících oheň a funkčních fontán. Modely jsou vystavené v olomoucké Pevnosti poznání.
před 1 hhodinou

Vesnicí roku jsou Boršice ze Zlínského kraje

Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlickoústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016.
19. 9. 2026Aktualizováno19. 9. 2026

Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků pro novou čtvrť

Zlínští zastupitelé na posledním zasedání před říjnovými volbami schválili prodej pozemků v lokalitě Březnická v centru města. Soukromý investor tam má do pěti let vybudovat novou čtvrť. Podle vedení města jde o největší transakci v jeho historii. Za pozemky Zlín získá 365 milionů korun.
17. 9. 2026

Vysoké školy otevírají nové obory. Míst na kolejích je stále nedostatek

Na většině vysokých škol začal nový akademický rok. Školy otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity, poptávka po kolejích ale stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů, které meziročně zdražily, nejvýrazněji v Brně.
15. 9. 2026

Lázeňský dům v Luhačovicích může opět přijímat nové klienty. Hygienici zrušili zákaz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) v pondělí zrušila svůj zákaz lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty kvůli epidemii gastroenteritidy. Hygienici tam od července evidovali přes 170 případů onemocnění, minulý týden proto zařízení dočasně zakázali přijímat klienty, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Opatření mělo platit od úterý 15. září. Nyní však mimořádné opatření zrušili.
14. 9. 2026

V jezeře Milada se objevil invazní rak červený. Poprvé v tuzemsku

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevili invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku, informoval Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento druh je přenašečem račího moru. Přírodovědci chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
14. 9. 2026

Ve Znojmě a Mikulově začala vinobraní. Konají se i v dalších místech

Ve Znojmě a Mikulově začaly dvě největší vinařské akce roku. Historické průvody, koncerty, víno a burčák lákají desetitisíce návštěvníků. Vinobraní se ale během září konají i na dalších místech jižní Moravy a v Čechách, například v Praze nebo v Mělníku. Letošní sklizeň hroznů bude podle vinařů kvůli počasí asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr, kvalita hroznů je ale dobrá.
11. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

před 1 hhodinou
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026