Zemřel autor detektivek Peter May

Ve věku 74 let zemřel skotský spisovatel a scenárista Peter May, autor detektivních sérií Čínské thrillery a Ostrov Lewis. S odkazem na jeho francouzské nakladatelství Éditions du Rouergue o tom informovala agentura AFP.
May napsal kolem třiceti románů. Jeho nejznámější trilogii tvoří knihy Skála, Muž z ostrova Lewis a Šachové figurky, jejichž děj zasadil na odlehlý ostrov Lewis u západního pobřeží Skotska. V češtině mu v nakladatelství Host vyšly také série Čínské thrillery a detektivní řada Akta Enzo.
Francouzské nakladatelství ve vzpomínce označilo Maye za mimořádně citlivého, empatického, laskavého a zároveň nesmírně tvůrčího člověka. May žil na jihozápadě Francie v oblasti Lot a získal francouzské občanství. Ve Francii patřil k nejpopulárnějším zahraničním autorům detektivek, uvádí AFP.
Nejspíš předběhl skandinávskou krimi
Jeho román Skála vyšel ve Francii v roce 2010, přestože v Británii tehdy žádný anglický nakladatel jeho potenciálu nevěřil. „Ve Skále je všechno: nádherné postavy, dechberoucí krajina,“ řekla v roce 2023 agentuře AFP zakladatelka francouzského nakladatelství Danielle Dastugueová. Podle ní May možná předběhl skandinávskou vlnu kriminálních románů, které se podobným prostředím a atmosférou později proslavily.
May se narodil 20. prosince 1951 v Glasgow. První knihu vydal ve dvaceti šesti letech. Předtím pracoval jako novinář a později vytvořil dva seriály pro britskou BBC. Televizi opustil v roce 1996 a začal se věnovat výhradně psaní. Tehdy napsal detektivní román Pán ohně, který se stal prvním ze sedmi dílů série Čínských thrillerů. Ve svých novějších románech se věnoval také otázkám životního prostředí a budoucnosti planety, píše AFP.