Milion chvilek v Praze demonstruje za účast ve volbách a proti populistům

Na pražském Staroměstském náměstí začala v pondělí odpoledne demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři chtějí účastníky vyzvat k účasti v nadcházejících komunálních a senátních volbách a upozornit na význam Senátu jako protiváhy vládní moci.
Akce nazvaná „Václave, svobodu udržíme!“ začala v 16:00. První účastníci se podle zpravodaje ČTK scházeli už více než půl hodiny před jejím zahájením. Někteří demonstranti dorazili v Den české státnosti s národními vlajkami, k vidění jsou i vlajky Ukrajiny a Evropské unie. Další lidé si přinesli transparenty s texty Stop Burešově rudohnědému zadlužovacímu panoptiku!, Česká televize a rozhlas nejsou hračky, ale jsou tu pro nás, Demonstrace skončí až pádem Babišovy vlády či Dvě komory, více kontroly.
Milion chvilek chce před volbami přesvědčovat voliče, aby v senátních volbách nepodpořili kandidáty hnutí ANO a v komunálních volbách podle slov spolku nevolili populistické a extremistické kandidáty. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
Spolek kritizuje vládu ANO, SPD a Motoristů a tvrdí, že během necelého roku ve funkci oslabila některé institucionální pojistky proti koncentraci moci. Ve své argumentaci zmiňuje mimo jiné změny ve státní správě, pravidla týkající se střetu zájmů či vztah vlády k nezávislým institucím. Senát proto označuje za jednu z důležitých protivah vládní většině. Jde o hodnocení organizátorů demonstrace.
Akce konaná v den svatováclavského svátku má rovněž připomenout odkaz československého a českého prezidenta Václava Havla u příležitosti devadesátého výročí od jeho narození, které bude 5. října.
Milion chvilek uspořádal několik demonstrací také v průběhu letošního roku. V březnu svolal akci na pražskou Letnou. Další akce se konaly mimo jiné na podporu prezidenta Petra Pavla a veřejnoprávních médií.