Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramu olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Výsledek zveřejnily Středočeské vodárny. V úterý přitom zveřejnily výsledky 33 jiných úterních odběrů, z nichž žádný limit nepřekročil. Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro dvanáct obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka.
Místo nadlimitního odběru ve středu vodárny znovu proplachují a nové vzorky zkontroluje laboratoř. „Opatření jsou pořád stejná, je to proplachování sítě, tam už nic jiného nepomůže,“ řekla mluvčí vodáren Andrea Rabasová. Vodárny podle ní předpokládají, že se olovo dostalo do soustavy ze zasažených vrtů, přesnou příčinu ale zatím neznají. Může se podle ní objevit kdekoliv ve vodovodní síti.
Zvýšené koncentrace olova zjistily vodárny v úterý také na místech zásobujících Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a přilehlé části, hygienický limit tam ale překročen nebyl. Ve středu proto odkalují distribuční síť také v této oblasti s cílem co nejrychleji obměnit vodu. Z dosud zveřejněných výsledků středečních odběrů v této oblasti byla nejvyšší koncentrace devět mikrogramů olova na litr ve Veltrusech. V Kralupech-Klapálce naměřili šest mikrogramů. Ostatní zveřejněné výsledky z této oblasti byly nižší.
Proplachování podle vodáren nelze provádět současně a trvale na všech místech kvůli technické kapacitě distribuční sítě a zásobě vody. Kromě místních zaměstnanců na něm pracují také zaměstnanci z Kladna, Mělníka a dalších středisek. Vodárny uvedly, že kromě co nejrychlejšího vyřešení situace musí zachovat nepřetržitou dodávku vody odběratelům.
Pro obnovení pitnosti vody není předem stanoven počet po sobě jdoucích vyhovujících odběrů. „Potřebujeme sledovat tendence, mít delší období, kdy se žádná abnormalita nevyskytne,“ řekla Rabasová s odkazem na kolísání výsledků v minulých dnech.
Rozhodnutí o obnovení pitnosti je podle středočeských hygieniků na provozovateli vodovodu, který musí zvážit výsledky rozborů i fungování celého systému. Hygienici po obnovení pitnosti udělají vlastní rozbory, na jejich výsledky se ale před zrušením omezení čekat nemusí, řekla mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.
Postupná kontrola vody
Vodárny postupně kontrolují vodu přímo v distribuční síti. Monitoring provádějí denně na více než pětadvaceti místech skupinového vodovodu. Síť je podle nich zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů, přednostně využívají nezasažené a méně zasažené vrty. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření, náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren.
Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v šestnácti z šestatřiceti kontrolovaných vrtů, čtrnáct z nich odstavily. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let minulého století. Souvislost skládky s kontaminací zatím potvrzená není.
Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pro další postup budou podle ní zásadní odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje nadlimitní koncentrace olova.