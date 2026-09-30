Poslanci budou pokračovat v jednání o vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Další na vystoupení teprve čekají stejně jako pět desítek poslanců přihlášených do řádné diskuse. Zda se během úterý zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté.
Schůze ke svržení vlády se koná několik dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodnila výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. I z opozičních řad zaznívá, že kabinet nynějšímu druhému pokusu o svržení odolá.
V úterý vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka, jenž varoval před „proměnou Česka v Babišistán“. Ministerský předseda ve vystoupení reagoval zopakováním svého dlouholetého tvrzení, že „opozice nemá jiný program než antibabiš“. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že vláda program plní a k vyvolání schůze k nedůvěře není žádný důvod. Při dosud sedmihodinovém jednání vystoupilo vedle Babiše dalších osm členů jeho kabinetu, kteří zejména představili výčet své činnosti.
Do běžné diskuse se na konci úterního jednacího dne hlásilo 53 poslanců, v drtivé většině opozičních. Z koalice chtěla vystoupit čtveřice zákonodárců z ANO.
Pokud by se opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 sešel na hlasování v plném počtu 92 poslanců, k vyslovení nedůvěry vládě by musel přidat dalších nejméně devět hlasů. Pro pád kabinetu je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.