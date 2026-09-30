Poslanci budou pokračovat v jednání o vyslovení nedůvěry vládě


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovna bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Další na vystoupení teprve čekají stejně jako pět desítek poslanců přihlášených do řádné diskuse. Zda se během úterý zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté.

Schůze ke svržení vlády se koná několik dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodnila výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. I z opozičních řad zaznívá, že kabinet nynějšímu druhému pokusu o svržení odolá.

V úterý vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka, jenž varoval před „proměnou Česka v Babišistán“. Ministerský předseda ve vystoupení reagoval zopakováním svého dlouholetého tvrzení, že „opozice nemá jiný program než antibabiš“. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že vláda program plní a k vyvolání schůze k nedůvěře není žádný důvod. Při dosud sedmihodinovém jednání vystoupilo vedle Babiše dalších osm členů jeho kabinetu, kteří zejména představili výčet své činnosti.

Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě
Jednání dolní sněmovny

Do běžné diskuse se na konci úterního jednacího dne hlásilo 53 poslanců, v drtivé většině opozičních. Z koalice chtěla vystoupit čtveřice zákonodárců z ANO.

Pokud by se opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 sešel na hlasování v plném počtu 92 poslanců, k vyslovení nedůvěry vládě by musel přidat dalších nejméně devět hlasů. Pro pád kabinetu je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců.

Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Schůze bude v úterý
Předsedové (zleva) KDU-ČSL Jan Grolich, STAN Vít Rakušan a Pirátů Zdeněk Hřib na tiskové konferenci k vyslovení nedůvěry vládě, 25. září 2026

Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

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Andrej Babiš (ANO) mluví ve sněmovně, 3. února 2026

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