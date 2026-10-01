„Největší reforma za desítky let.“ O VZP mají nově rozhodovat i velké firmy, píše Deník N


před 12 mminutami|Zdroj: Deník N, ČTK

Podle Deníku N se v tuzemsku schyluje k největší reformě zdravotnictví za desítky let. Resort pod vedením ministra Adama Vojtěcha (za ANO) totiž chystá novelu, která by výrazně oslabila vliv státu na zdravotní péči. Předloha počítá se zapojením velkých firem do rozhodování o více než šesti stech miliardách korun ve zdravotnictví. Jedním z největších zaměstnavatelů v tuzemsku je přitom holding Agrofert, který premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenského fondu, připomněl Deník N.

Vojtěch už novelu podle Deníku N poslal do připomínkového řízení. Novinka zásadně překopává dosavadní systém toku peněz ve zdravotnictví a jeho kontroly. Největší zdravotní pojišťovnu VZP by v případě schválení novely v navrhované podobě čekala výrazná změna. V současnosti její chod kontroluje stát, avšak nově by o penězích v systému většinově rozhodovaly firmy, které odvádějí nejvíce do systému zdravotního pojištění.

Stát má totiž podle Deníku N na základě návrhu přijít o svůj většinový vliv v klíčových orgánech VZP. Její správní rada má v současnosti třicet členů, přičemž deset z nich jmenuje vláda a zbylých dvacet parlament. Vojtěchův návrh by ale počet členů upravil na devět, z nichž tři by vybíral kabinet a zbývajících šest by volili takzvaní plátci pojistného. A právě tento systém by podle Deníku N otevřel cestu, jak do rozhodování pustit velké firmy. Největší zaměstnavatelé by totiž jako velcí plátci dostali možnost volit své zástupce do správní rady VZP.

Mezi největší zaměstnavatele v tuzemsku přitom patří zmíněný holding Agrofert, který o sobě na webu uvádí, že v roce 2025 české společnosti koncernu zaměstnávaly 17 183 pracovníků, čímž koncern i nadále obhájil své místo na vedoucích příčkách mezi českými privátními zaměstnavateli. Babiš letos v únoru vložil akcie Agrofertu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Evropská komise ovšem v září potvrdila, že na šest měsíců přerušila lhůtu pro vyplácení podpory Agrofertu kvůli otázce střetu zájmů českého premiéra. Ten v reakci zopakoval, že se holdingu definitivně vzdal.

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Sídlo holdingu Agrofert v Praze

V novele ministerstva zdravotnictví jde ale podle Deníku N i o pravomoci správní rady VZP. Ta by nově mohla získat například silnější slovo v tom, s kým pojišťovna uzavře smlouvu a za jakých podmínek mu bude péči hradit. Se změnami návrh počítá i ve vztahu k dozorčí radě VZP, kde dosud poslanci volí deset členů, avšak nově by volili pouze tři. Dalších devět míst by poté mělo připadnout vládě a plátcům pojistného.

Podle ministerstva velké firmy pojišťovnu neovládnou

Resort pro Deník D zdůraznil, že velké firmy celou pojišťovnu neovládnou. Podle mluvčího ministerstva Martina Novotného úřad zavede povinné elektronické volby, které usnadní účast i zaměstnavatelům s menší váhou hlasů. Tento mechanismus podle něj zajišťuje, že velké firmy sice mohou mít ve volbách o něco vyšší váhu, avšak nemohou ovládnout celý orgán. Podobný systém volby členů správní rady v současnosti podle Deníku N funguje u zaměstnaneckých pojišťoven. Pro VZP, která zastřešuje téměř šedesát procent všech pojišťenců, ovšem platí samostatný zákon a na rozdíl od ostatních například nemůže dojít k jejímu zrušení.

Změny by se podle návrhu dotkly také Kanceláře zdravotního pojištění. Ta by pod sebe nově dostala množství dat o pacientech, ambulancích a nemocnicích. Časem by podle Deníku N mohla mimo jiné také zajišťovat centralizované nákupy léků. Spravovala by i mechanismus, kterým si mezi sebou zdravotní pojišťovny přerozdělují peníze. Stát se ale na rozhodování podílet nemá, jelikož v nejvyšším orgánu kanceláře podle návrhu nebude disponovat hlasovacím právem. Hlavní slovo tak podle Deníku N získají zdravotní pojišťovny.

Stát má navíc podle novely ztratit část svého vlivu i v další oblasti. V současnosti každý rok určuje, podle jakých pravidel budou pojišťovny platit nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením. To stanovuje takzvaná úhradová vyhláška. Nově má ale tento rámec výrazně ustoupit a pojišťovny si budou moci úhrady s konkrétními zařízeními dohodnout samy.

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Zdravotnictví, ilustrační foto

Před změnami varují asociace i odbory

Petr Fiala z vedení Asociace českých a moravských nemocnic označil pro Deník N chystané změny za rizikové. Novela podle něj otevírá prostor pro nekontrolovaný vstup soukromého kapitálu. Nebezpečná je podle Fialy hlavně kombinace všech hlavních chystaných změn. „Za Julínka jsme se tomu úspěšně ubránili. Dnes se ten záměr vrací zpět, jen se o tom tak otevřeně nemluví,“ upozornil s odkazem na někdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS), který před dvaceti lety plánoval odstátnit zdravotní pojišťovny a převést je na akciové společnosti.

Za riziko nynější návrh považuje i šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková, podle které jde o zásadní změnu. Návrh podle ní mění nejen jednotlivá pravidla, ale samotné rozložení odpovědnosti a moci ve veřejném zdravotním pojištění. Za problematickou označila i změnu dohadovacího řízení.

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Deník N v souvislosti s navrhovanými změnami poukázal na to, že novelu předkládá ministr kabinetu, v jehož čele stojí Babiš, který vlastní několik velkých zdravotnických zařízení, včetně rostoucí nemocnice Iscare v Praze. Během posledních pěti let získala podle serveru Babišova zařízení ze zdravotního pojištění více než čtrnáct miliard korun.

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