Z poloprázdného Lipna se vynořily náhrobní kameny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dlouhodobé sucho výrazně snížilo hladinu Lipenské přehrady, chybí v ní více než 124 milionů krychlových metrů vody. Nádrž je nyní naplněná pouze z 50,72 procenta své kapacity. Do přehrady momentálně přitékají necelé dva metry krychlové vody za sekundu, zatímco odtok činí šest metrů krychlových, a hladina tak každým dnem o několik centimetrů stále klesá. Na horní části přehrady se tok řeky vrátil do původního koryta a místní obyvatelé očekávají, že by se tu mohlo znovu objevit i Srdce Vltavy, původní meandr, který tu řeka tvořila. Kvůli nízkému stavu vody přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou a na některých místech se objevují pozůstatky dříve zatopených objektů.

Sucho zasáhlo i další nádrže na vltavské kaskádě, zejména Orlík, kde Povodí Vltavy snížilo odtok a poprvé v historii využívá zásoby vody ze Slap k udržení potřebného průtoku Vltavy v Praze. Podle meteorologů se v příštích deseti dnech výraznější srážky neočekávají.

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