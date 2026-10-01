Turkova autonehoda byla nanejvýš přestupkem, policie trestný čin nezjistila

Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Doplnila, že policie věc postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle ní nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Vyjádření Turka ČTK shání. Po nehodě řekl, že pokud jej policie označí za viníka, rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku.
Policisté incident prověřovali kvůli možnému nedbalostnímu ublížení na zdraví. „Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno,“ přiblížila mluvčí sboru. Dozorující státní zástupce podle ní proti tomuto postupu neuplatnil žádné námitky.
„Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody. Z tohoto důvodu policisté věc odevzdali příslušnému správnímu orgánu, Městské části Praha 2, k dalšímu řízení a rozhodnutí,“ doplnila Kropáčová.
Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle záběrů z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou dávalo zvukový signál. Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu, při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše.
Turkovi se při nehodě nic nestalo, řidiče druhého auta odvezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními. Podle dřívějšího vyjádření policie bylo dopravní značení na místě v pořádku a v souladu s inženýrskými plány.
Reakce Macinky a Turka
Předseda Motoristů Petr Macinka kritizoval, jak zprávu o policejním postupu prezentovala média. „Dopadlo to jako ve všech předchozích případech, kdy byl Filip Turek v médiích rovnou odsouzen. Myslím, že lidí, kteří by se mu měli hluboce omluvit, za posledních pár měsíců značně přibylo, ale že by se jediný z nich našel a udělal to, bohužel neočekávám,“ vyjádřil se. Zda se Turek vrátí k práci vládního zmocněnce, Macinka nesdělil.
Turek se k aktuálnímu vývoji zatím nevyjádřil. Dříve řekl, že pokud jej policie označí za viníka, rezignuje na funkci vládního zmocněnce. Rovněž avizoval, že jestliže by policisté požádali sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání, nevyužil by imunitu. Prohlásil také, že zná dopravní předpisy a že očekává vyznění prověřování ve svůj prospěch, a naznačoval, že strhnutím svého vozu doprava zachránil druhému řidiči život.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po nehodě oznámil, že Turek nebude do vyšetření incidentu navštěvovat zasedání vlády a že by měl ve funkci skončit, pokud se ukáže, že pochybil. Ministerstvo životního prostředí v červenci sdělilo, že se Turek nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu.
Policie už dříve prověřovala desítky Turkových dřívějších výroků na sociálních sítích, a to kvůli nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu. Věc ale letos v srpnu odložila kvůli promlčení.