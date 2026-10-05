Část zámeckého parku na Třeboňsku zřejmě nelegálně zmizela pod betonem


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Až čtyřmilionová pokuta hrozí za možné nelegální vybetonování rozsáhlé části zámeckého parku v Chlumu u Třeboně. Je kulturně chráněný, a navíc v přírodní rezervaci. Soukromý majitel ho upravil na zábavní park s názvem Svět obrů.

Barokní zámek v Chlumu u Třeboně upravil Ferdinand d’Este na své letní sídlo hlavně kvůli okolní krajině. Aktuální vlastník ho přestavěl na zábavní park, což prověřují úřady. „Jestli současné využití areálu je v souladu s územním plánem a jestli jednotlivé stavby mají platná stavební povolení,“ upřesnil mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje David Hocke.

Stavební úřad proto při nedávné kontrole počítal sochy a měřil zhruba tisíc metrů čtverečních betonové plochy přímo u zámku. Kontrolory doprovázel po celou dobu zástupce majitele areálu Pavel Žufan. Jakékoliv pochybení odmítá. „Je důležité zjistit jako první, zda ta plocha náhodou nebyla už dříve, než jsme zámek zakoupili,“ uvedl.

„Domíchávače s betonem, plus plné náklaďáky se štěrkem, to bylo třeba i devět aut denně po dobu jednoho týdne,“ popsala už dříve jedna z obyvatelek Chlumu Iveta Falberová, která bydlí v těsné blízkosti zámku.

Zajímají se i památkáři a inspektoři životního prostředí

Zámecký areál je kulturní památka, navíc v přírodní rezervaci. Vše proto sledují i památkáři a ochranáři. „Poměr zelených a zpevněných ploch patří k parku a k jeho hodnotě, a tady došlo k zásadní změně. Ta vybetonávka je provedená velmi necitlivě, bude mít negativní dopad na stromy,“ míní ředitel Národního památkového ústavu České Budějovice Daniel Šnejd. „V tom daném prostředí nemá co dělat, změní půdní podmínky, klimatické podmínky,“ obává se vedoucí oddělení Správy CHKO Třeboňsko Ladislav Rektoris.

Areál chtěli osobně zkontrolovat i zástupci dalších institucí, třeba státní Agentury ochrany přírody a krajiny nebo České inspekce životního prostředí. Provozovatelé je ale dovnitř nepustili. Prověřit chtěli informace o možném nelegálním zahrabávání odpadu přímo v parku. „Provedení kopaných sond je jednou z dalších možností v rámci prováděné kontroly. K tomu je ale nezbytné, aby byli inspektoři vpuštěni na předmětný pozemek,“ vysvětluje mluvčí inspekce Tomáš Hulan.

V případě prokázání hrozí provozovateli milionové sankce.

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