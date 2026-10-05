Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských prezidentských voleb


5. 10. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, do kterého po nedělním hlasování postoupil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Podle agentur to uvedl brazilský volební úřad. Po sečtení 99 procent hlasů získal Bolsonaro 47,22 procenta hlasů, jeho levicový soupeř 44,94 procenta. Ani jeden tak nedosáhl na nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole.

Brazilský volební úřad potvrdil, že ani jeden z dvojice hlavních kandidátů nezískal více než 50 procent hlasů potřebných k vítězství v prvním kole. Osmdesátiletý Lula usiluje o čtvrtý prezidentský mandát, zatímco jeho 45letý soupeř Flávio Bolsonaro je synem bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Druhé kolo se uskuteční 25. října.

Soukromé průzkumy před volbami přitom předpovídaly, že Lula v prvním kole povede zhruba o tři procentní body, připomněla agentura Reuters. Lepší než očekávaný výsledek Bolsonara může povzbudit jeho kampaň a také brazilskou měnu a akciový trh, které posílily v reakci na vyhlídky na úspěch kandidáta vstřícnějšího k byznysu.

„Průzkumy se výrazně zmýlily,“ uvedl spoluzakladatel think-tanku Igarapé Institute Robert Muggah. „Lze očekávat, že i průzkumy pro druhé kolo, které ukazují vyrovnaný souboj, budou Bolsonara podhodnocovat.“

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Volby v Brazílii, 4. 10. 2026

Případné vítězství senátora by prodloužilo sérii úspěchů pravicových kandidátů napříč Latinskou Amerikou, kteří jsou spojováni s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Lulovo znovuzvolení by naopak mohlo znamenat další komplikace ve vztazích s Washingtonem, který se s jeho vládou dostal do sporů kvůli obchodu a bezpečnosti, píše Reuters.

Přes rostoucí obavy ze stavu brazilských veřejných financí a slabého hospodářského růstu se v kampani vedla jen omezená debata o konkrétních politických návrzích. Oba hlavní kandidáti se navíc neúčastnili hlavních televizních debat.

Žena oslavuje vítězství Flávia Bolsonara v prvním kole brazilských prezidentských voleb
Zdroj: Reuters/Pilar Olivares

Výrazná polarizace

Volební souboj se soustředil především na rostoucí životní náklady, zadlužení domácností, bezpečnost a boj proti kriminalitě. Přestože v Brazílii klesla nezaměstnanost i nerovnost, část voličů zůstává nespokojená s vysokými cenami a celkovou ekonomickou situací. Veřejný dluh země přesahuje 82 procent hrubého domácího produktu.

V kampani rezonovala také role státu, ochrana Amazonie a otázka brazilské suverenity ve vztahu ke Spojeným státům. Volební souboj zároveň provázela výrazná polarizace.

Pětačtyřicetiletý Flávio Bolsonaro vystudoval práva. Už ve 21 letech se stal poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 působí jako federální senátor. V kampani se hlásí k odkazu svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara a slibuje mimo jiné výrazné rozpočtové škrty, nižší daně a tvrdší postup proti kriminalitě.

Jair Bolsonaro si nyní v domácím vězení odpykává 27letý trest za pokus o převrat. Podle soudu se snažil zabránit Lulovi v nástupu do prezidentského úřadu poté, co s ním v říjnu 2022 prohrál volby.

Lula da Silva stojí v čele Brazílie od ledna 2023, prezidentem byl ale už v letech 2003 až 2010. Tehdy patřil k nejoblíbenějším politikům v zemi, mimo jiné díky sociálním programům, které pomohly milionům Brazilců vymanit se z chudoby. Sám pochází z chudých poměrů. Střední školu nedokončil, aby mohl pomáhat živit rodinu, a později se prosadil jako odborový předák.

Příznivci brazilského prezidenta a kandidáta Strany pracujících (PT) Luize Inácia Luly da Silvy v Riu de Janeiru
Zdroj: Reuters/Pilar Olivares

Právo hlasovat mělo téměř 160 milionů Brazilců. Kromě prezidenta v neděli volili také 27 guvernérů států, poslance regionálních parlamentů, všech 513 členů dolní komory Kongresu a 54 z 81 senátorů.

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