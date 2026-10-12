Desítkám francouzských supermarketů přestaly kvůli kyberútokům fungovat mrazáky

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Šlo o kybernetický útok, uvedli šéf maloobchodního řetězce Coopérative U Dominiq Schelcher nebo představitelé obchodní skupiny Les Mousquetairesšlo. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců Coopérative U, Intermarché a E.Leclerc a škody jsou podle francouzských médií v řádu milionů eur.
„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s odborníky na chladicí techniku se snaží situaci co nejrychleji napravit. Vyšetřování by mělo objasnit všechny okolnosti tohoto útoku,“ napsal Schelcher v příspěvku na síti X. Útok odsoudil a označil za „mimořádně závažný“ a „nepřijatelný“ čin.
Hackeři podle stanice BFMTV dokázali v noci na pondělí na dálku spustit nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha supermarketech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až padesáti stupňů. Postiženo bylo zhruba 150 prodejen ve zmíněných třech řetězcích. Brzy ráno, při otevření chladniček a mrazniček, „se uvolnila vlna horka“, uvedl zdroj z jednoho z řetězců.
V alsaském Haguenau zaznamenaly dva supermarkety ztrátu zboží v hodnotě 270 tisíc eur (přibližně 6,6 milionu korun). V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur, uvedla BFMTV.
„Stejně jako mnoho jiných obchodů jsme se bohužel stali obětí hackerského útoku na náš chladicí systém. Následky jsou vážné: s velkou lítostí musíme vyhodit veškeré mražené výrobky,“ uvedlo vedení supermarketu Intermarché v Haguenau v příspěvku na facebooku.
Velká francouzská obchodní skupina Les Mousquetaires, která spravuje supermarkety Intermarché, podle Rádia France Info potvrdila, že společnost Danfoss, která má na starosti chladicí vitríny, se v noci stala obětí kyberútoku. Les Mousquetaires se domnívá, že ještě nikdy chladicí systémy nebyly vystaveny takovému útoku.