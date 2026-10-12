Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZ v tamních firmách, přiznala společnost

Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. Firma ČEZ to oznámila na svém webu. Na informaci upozornil server Ekonomický deník. Informaci již v únoru přinesl pořad Reportéři ČT, ČEZ ji nyní potvrdil.
Společnost ČEZ označila krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou neměla nic společného. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva se v kauze Diag Human domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun.
Společnost ČEZ dle Ekonomického deníku uvedla, že obdržela oznámení lucemburské soudní vykonavatelky o vydání dvou rozhodnutí týkajících se společností Czech Gas Networks S.à r.l. (CGN) a Czech Gas Networks Investments S.à r.l. (CGNI). „Podle oznámení mají tato rozhodnutí za následek omezení společností CGN a CGNI v nakládání s majetkovými hodnotami náležejícími České republice a ČEZ, které mají tyto společnosti v držení,“ sdělila firma.