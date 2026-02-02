Už 34 let probíhá spor s firmou Diag Human Josefa Šťávy. Během tohoto období se vystřídali čtyři prezidenti, patnáct premiérů a dvacet pět ministrů zdravotnictví. Spor začal původně na 200 milionech korun, teď končí nad 17 miliardami korun. Kauza začala v éře Občanského fóra, pokračovala za ODS a ČSSD (nyní SOCDEM) a vrcholí za vlády hnutí ANO. Spor o odškodnění pro česko-švýcarského podnikatele Šťávu za zmaření jeho obchodu s krevní plazmou z počátku devadesátých let dospěl až do obstavení účtů Česka v Lucembursku. Exekuce zasáhla i účty dvou firem patřících pod skupinu ČEZ, přes které ovládá osmdesát procent distribuce plynu v tuzemsku. O kauze, kterou vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů, natáčel pro Reportéry ČT Michael Fiala.
Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human
před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
