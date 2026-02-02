Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Reportéři ČT: Do posledního dechu
Zdroj: ČT24

Už 34 let probíhá spor s firmou Diag Human Josefa Šťávy. Během tohoto období se vystřídali čtyři prezidenti, patnáct premiérů a dvacet pět ministrů zdravotnictví. Spor začal původně na 200 milionech korun, teď končí nad 17 miliardami korun. Kauza začala v éře Občanského fóra, pokračovala za ODS a ČSSD (nyní SOCDEM) a vrcholí za vlády hnutí ANO. Spor o odškodnění pro česko-švýcarského podnikatele Šťávu za zmaření jeho obchodu s krevní plazmou z počátku devadesátých let dospěl až do obstavení účtů Česka v Lucembursku. Exekuce zasáhla i účty dvou firem patřících pod skupinu ČEZ, přes které ovládá osmdesát procent distribuce plynu v tuzemsku. O kauze, kterou vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů, natáčel pro Reportéry ČT Michael Fiala.

Výběr redakce

Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

před 56 mminutami
Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human

Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human

před 57 mminutami
Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

10:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

04:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu

Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu

před 2 hhodinami
Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

08:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí

Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí

18:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

18:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na Českomoravské vrchovině se kromě námrazy tvoří i ledovka

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se od pondělního večera při zesilujícím větru tvoří námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ přidal pro širší oblast varování i před ledovkou.
11:38Aktualizovánopřed 11 mminutami

Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak.
07:00Aktualizovánopřed 27 mminutami

Klempíř chce pozvat umělce z nedělních demonstrací na ministerstvo

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. Při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že demonstrace považuje za demokracii v nejčistší formě, kdy každý může vyjádřit svůj názor. Umělci, kteří vystoupili na demonstraci, v reakci na Klempířova slova pozvali ministra na veřejnou debatu. Šéf vlády Andrej Babiš (ANO) po jednání kabinetu uvedl, že koalice nechce spor s Hradem eskalovat.
14:03Aktualizovánopřed 51 mminutami

Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

Část společnosti v únoru dobrovolně abstinuje, a to v rámci akce „Suchej únor“ – loni se do ní podle organizátorů zapojilo 1,6 milionu lidí. Přibližně stejný počet ale požívá alkohol rizikově. Nadměrné pití přitom ohrožuje zdraví. Trend v konzumaci alkoholu se však zároveň v posledních letech mění – spotřeba destilátů i piva pozvolna klesá. Čím dál méně alkoholu konzumují mladí.
před 56 mminutami

Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human

Už 34 let probíhá spor s firmou Diag Human Josefa Šťávy. Během tohoto období se vystřídali čtyři prezidenti, patnáct premiérů a dvacet pět ministrů zdravotnictví. Spor začal původně na 200 milionech korun, teď končí nad 17 miliardami korun. Kauza začala v éře Občanského fóra, pokračovala za ODS a ČSSD (nyní SOCDEM) a vrcholí za vlády hnutí ANO. Spor o odškodnění pro česko-švýcarského podnikatele Šťávu za zmaření jeho obchodu s krevní plazmou z počátku devadesátých let dospěl až do obstavení účtů Česka v Lucembursku. Exekuce zasáhla i účty dvou firem patřících pod skupinu ČEZ, přes které ovládá osmdesát procent distribuce plynu v tuzemsku. O kauze, kterou vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů, natáčel pro Reportéry ČT Michael Fiala.
před 57 mminutami

Konfrontaci s Macinkou vyprovokoval prezident, míní šéf Svobodných

Podle šéfa Svobodných a člena sněmovního klubu SPD Libora Vondráčka roztržku s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) spustil prezident Petr Pavel a reakce šéfa diplomacie byla ospravedlněná. „Určitě pan prezident nemohl očekávat, že poté, co si bude ohýbat ústavu, jak se mu bude hodit, a bude popírat své předchozí předvolební sliby, se dočká příliš velké vstřícnosti,“ řekl. Pokud by nebral v potaz názory kolegů, kompetenční žalobu kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) by na prezidenta podal. Vondráček by se i přikláněl ke změně ústavy, aby zakotvila povinnost prezidenta jmenovat navržené kandidáty. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou také řekl k poměrům v koalici: „Návrhy (poslanců za SPD) padají na úrodnou půdu. Komunikují s námi všichni ministři – nehledě na to, z jaké konkrétní jsou stáje.“
před 2 hhodinami

Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

Vláda podpořila návrh ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti. Souhlasila i s novelou s odložením navýšení životního minima, oznámil po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Novely musí ještě schválit sněmovna a Senát a podepsat prezident.
04:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku má být v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, od středy v nižších polohách s deštěm. Jen ve vyšších polohách může přetrvávat sněžení. V noci má dál většinou mrznout, ale nejvyšší denní teploty se už od čtvrtka nejspíš budou držet nad nulou. Postupně mohou vystoupat až na plus sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážky mohou téměř po celý týden namrzat. V noci na úterý a v úterý se také objeví silný vítr.
08:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...