Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec České televizi řekl, že společně s ruskou ombudsmankou Janou Lantratovovou pracují na podobné humanitární misi, jako byla ta, která umožnila letos v říjnu evakuaci obyvatel z okupovaných Olešek. „Nebudu prozrazovat podrobnosti, ale chceme, aby další kroky přinesly oběma zemím ještě větší výsledky,“ uvedl v rozhovoru se zpravodajkou ČT Darjou Stomatovou. Dodal, že mnoho věcí nezávisí jen na ombudsmanech. Podotkl také, že dosavadní komunikace mezi ním a Lantratovovou ukazuje, že na rozdíl od „mnoha představitelů obou zemí“ je možné vytvořit komunikační kanál na humanitární lince.
VideoPracujeme na podobné misi jako v Oleškách, prozradil ukrajinský ombudsman
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