Přibývá lidí, kteří si berou digitální pauzu

Zavřít chytrý telefon do šuplíku a chvíli ho tam nechat. Někdy dokonce i několik dní. Lidé mají zájem trávit čas off-line. Někdy se bez technologií vypraví do přírody, jindy prostě jen zůstanou doma a soustředí se sami na sebe. Jak ČT potvrdily oslovené projekty, stále více lidí tráví čas off-line i na organizovaných akcích – túrách, setkáních v kavárnách nebo programech, na kterých na začátku odevzdají telefon a vyzvednou si ho až na konci.
„Pociťoval jsem určitou závislost na sociálních sítích. Začal jsem na sobě pozorovat nutkání zkontrolovat po pár minutách mobil, jestli mi nepřišla nějaká zpráva,“ popisuje svou motivaci ke strávení jednoho týdne bez mobilního telefonu student z Prahy, který si nepřál uvést své jméno. V neděli zavřel telefon do skříně a týden na něj nesáhl. „Byla to nuda a zároveň hrozně zajímavé. První den byl velmi osvobozující. Byl jsem zvyklý poslouchat ráno ke snídani písničky nebo podcasty a teď bylo najednou ticho. Bylo to osvobozující být sám se sebou. Vyřešil jsem si v hlavě spoustu věcí, které tam pasivně existovaly, ale v běžném životě jsem neměl šanci nad tím přemýšlet,“ dodává student z Prahy.
Stejně jako on postupuje čím dál víc Čechů. Někteří odkládají chytré telefony jen na hodiny, jiní třeba na víkend. Někteří vyhledávají dokonce i organizované akce, které se odehrávají bez digitálních technologií, a neváhají za některé z nich i zaplatit. „Každý měsíc se zvyšuje počet lidí, kteří se hlásí na naše off-line túry. Sami nestíháme odpovídat na poptávku. Měli jsme i sto zájemců,“ popsala zakladatelka jednoho z off-line projektů Veronika Mrázová.
Naučit se mobil nevytahovat a trávit čas bez něj
Na společných túrách do přírody doporučují nevytahovat telefon z batohu. „Někteří účastníci mobil nechají doma, a pak si na papírek píšou PIN k fyzickým platebním kartám, protože je nejsou zvyklí používat,“ popisuje Mrázková. Sama nebyla spokojená s velkým množstvím času stráveným na sociálních sítích. „Hledala jsem způsoby, co mi pomůže, a byly to právě výlety do hor. Uprostřed hor to člověk nemůže skipnout, protože ho to nebaví, stejně na horu vylézt musí,“ doplňuje.
Túry časem doplnily i další off-line akce, například ty, na kterých účastníci tráví každý den v měsíci jednu hodinu bez telefonu. Během tohoto času by se měli například věnovat aktivitě, kterou dlouho odkládali a neměli na ni čas. Někteří začali častěji číst, chodit na procházky nebo věnovat čas sami sobě. Po prvním týdnu podle Mrázové polovina účastníků nezvládla každý den telefon na hodinu odložit.
„Lidé vnímají, že jsou hodně na telefonech a chtějí to měnit,“ uvedl zakladatel jednoho z organizovaných off-line dní Petr Krejčí. Podle něj je důležité, aby se lidé věnovali aktivitám s dalšími lidmi, ale vyhradili si i čas jen sami na sebe. „Během bloku o samotě si uvědomí, že by měli jít třeba za babičkou nebo si přečíst knížku, ale místo toho tráví čas na telefonu,“ dodal Krejčí.
Výhody digitálního detoxu
Podobně vidí čas strávený bez digitálních technologií i tři studenti z Prahy. Cílem jejich aktivit je přimět lidi věnovat se nejprve sami sobě a potom navazovat kontakty s dalšími. „Naším cílem bylo v dnešní rušné době vytvořit prostor pro mladé lidi, kam můžou jít na chvilku se odpojit, vypnout hlavu a odpočinout si,“ popsal jeden ze studentů David Semanišin.
Digitální detox pak může v nejednom případě přinést i nečekaná seznámení, doplnila další z organizátorů těchto studentských akcí Lea Maria Vrzáčková: „Ve zpětné vazbě nám děkují, že jsme vytvořili prostor si popovídat s lidmi. Dokonce nám už vzniklo i jedno rande.“