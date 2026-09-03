Chlapec kvůli sledování mobilu spadl do kolejiště metra, lidé jej zachránili

Sedmiletý chlapec spadl v úterý kvůli sledování mobilního telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. Chlapec měl po pádu drobná poranění rukou, záchranáři ho převezli do nemocnice, uvedla ve čtvrtek policie. Zveřejnila video, které pád a záchranu zachycuje. Zároveň varovala, že telefon v ruce zásadně snižuje pozornost a může lidi stát život.
Případ se stal první školní den kolem 18:00. Chlapec, kterého doprovázel rodinný příslušník, koukal do mobilního telefonu a vůbec si nevšiml, že jde přímo do kolejiště.
„Z ničeho nic naprázdno nakročil nohou a spadl přímo do kolejiště. Díky velmi rychlé reakci cizince, který pro chlapce skočil do kolejiště, a dalším cestujícím se podařilo dítě dostat během pouhých pár vteřin zpět na peron,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. K záchraně podle ní pomohlo i to, že jeden z cestujících zmáčkl nouzové tlačítko na okraji nástupiště.
Policie poděkovala zachránci a dalším cestujícím, kteří se na záchraně podíleli. Zároveň požádala dospělé, aby děti před sledováním mobilních telefonů a sluchátek varovali. „Je důležité, aby všichni věděli, že už jen krátká nepozornost může zapříčinit velké neštěstí. Telefon v ruce při řízení vozidla, přecházení silnice, ale i při chůzi u nástupiště vlaku nebo metra a na dalších místech zásadně snižuje vaši pozornost a může vás stát i život,“ dodala Kropáčová.
Cestující také požádala, aby si při příchodu do metra všimli, kde jsou umístěná nouzová tlačítka, která mohou přijíždějící metro zastavit. Informace najdou zájemci také na webu pražského dopravního podniku.