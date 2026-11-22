Prezident Petr Pavel udělil státní vyznamenání americkému historikovi Timothymu Snyderovi a bulharskému politologovi Ivanu Krastevovi. Hlava státu dvojici předala medaili Za zásluhy. Snyder se kvůli zdravotní indispozici ceremoniálu nezúčastnil, ocenění za něj převzal Krastev.
Krastev dostal podle Pavla vyznamenání za to, že svou dlouholetou odbornou a veřejnou činností přispívá k porozumění proměnám demokracie a zkušenosti zemí střední a východní Evropy. Snydera ocenil prezident za to, že svým odborným dílem zaměřeným na střední a východní Evropu a veřejnou obhajobou svobody přispívá k ochraně demokratických hodnot a mezinárodní solidaritě.
Snyder je americký historik a publicista, působí na Univerzitě v Torontu a Institutu pro vědy o člověku ve Vídni. Dříve pracoval na Stanfordově univerzitě a Yaleově univerzitě. Zaměřuje se na dějiny středoevropského a postsovětského prostoru a aktuální témata současné společnosti, kterým se věnuje ve svých knihách a esejích.
Důraz na souvislosti a svobodu
Ve Snyderových knihách se velmi často objevuje téma svobody a osobní odpovědnosti, uvedl moderátor ČT Daniel Stach, který se s oceněným zná osobně, jelikož s ním dvakrát točil Hydepark Civilizace.
„On se zapsal jako historik, který vysvětluje souvislosti, a nově se zapsal jako historik, který ty souvislosti využívá, aby ostře, aktuálně a jednoznačně komentoval aktuální dění. Do povědomí českého publika se dostal hlavně v roce 2010, byla to kniha Krvavé země, kdy popisuje příběh milionů lidí zavražděných, kteří se dostali do střetu vůdců Stalina a Hitlera,“ podotkl Stach.
Snyder podle něj chce ovlivňovat lidi, chce varovat a říct, co jsme si dokázali nebo nedokázali vzít z historie. „Velmi ho trápí, že někteří lidé mají problém, někdy až obavu popsat realitu. Říká také, že je potřeba, aby lidé byli odvážní, aby se veřejně postavili za svobodu, za demokracii, za to, v co věří,“ konstatoval Stach.
Snyderova díla byla přeložena do několika evropských jazyků, v češtině byly vydány například jeho knihy Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Obnova národů a Tyranie: 20 lekcí z 20. století. Za svou práci získal mnoho ocenění, včetně Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Ceny Učené společnosti ČR.
Krastev je bulharský politolog, zakladatel a předseda správní rady Centra pro liberální strategie (Centre for Liberal Strategies) v Sofii a stálý spolupracovník vídeňského Institutu pro vědy o člověku. Podílel se na vzniku panevropského think-tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy (European Council on Foreign Relations). Publikuje v předních světových médiích, včetně amerického deníku The New York Times a britských novin Financial Times, kde zveřejňuje analýzy mezinárodní situace.
Krastev se také aktivně podílí na popularizaci oboru a veřejně vystupuje na mnoha veřejných setkáních k aktuálním společenským a zahraničněpolitickým tématům. V českém prostředí je známá například jeho práce Soumrak Evropy, ve které analyzuje tendence v politice Evropské unie po brexitu.