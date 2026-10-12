Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík

SPOLU by v Praze preferovalo dvojkoalici se STAN, uvedl v Interview ČT24 jeho lídr Tomáš Portlík (ODS) s tím, že STAN má právo na post primátora. SPOLU má podle Portlíka zájem o gesci financí, nechtěl by však, aby případně Piráti měli na starosti dopravu. Jeho uskupení skončilo ve volbách na magistrát druhé a získalo v 65členném zastupitelstvu sedmnáct mandátů, stejně jako první STAN. Pořad moderoval Jiří Václavek.
„Chceme jít společně. Nikdo nehledá žádné jiné cesty. Chci, aby bylo zřejmé, že uznáváme vítězství STAN. Vyhrál o procento, mandátů máme stejně, naopak podpoříme je (STAN v tom), že chtějí mít svého primátora, mají na to právo,“ řekl Portlík.
SPOLU by podle Portlíka preferovalo dvojkoalici se STAN, která by měla v 65členném zastupitelstvu křehkou většinu 34 hlasů. STAN nicméně vážně zvažuje přibrání třetího partnera, kterým může být Praha sobě se třinácti mandáty, nebo Piráti se sedmi. Portlík není neklidný z toho, že by je STAN obešlo.
„Myslím si, že to, co se říkalo před volbami, má platit po volbách. Takový postup sestavování koalice by byl netransparentní. Máme se STAN pozitivní zkušeností z vládnutí (na magistrátu), proto i říkám, že koalice je pevná, protože se STAN vždycky dohoda, kterou jsme v koalici měli, platila, a to si myslím, že je klíčové,“ vysvětlil lídr SPOLU.
Rozdělení funkcí
Pokud by Starostové měli primátora, nebude Portlík chtít většinu v radě. „V tuto chvíli nerozdělujeme funkce. Jediné, co si myslím, že je gentlemanská dohoda, je, že jestliže STAN měl územní plán a školství, my jsme měli infrastrukturu, sociální věci a zdravotnictví, že v těchto gescích budou obě uskupení pokračovat. Sporná je doprava a finance,“ přiznal.
SPOLU by podle něj rádo dostalo oblast financí, kterou měl v dosavadní radě města na starosti Zdeněk Kovářík (ODS). Pražský lídr STAN Petr Hlaváček nicméně v neděli uvedl, že hospodaření města by chtělo i STAN.
„Součástí balíku nebudou žádné umanuté požadavky, že je pro nás cokoliv nepřekročitelného. Myslím si, že jediná věc, která je v tuto chvíli jistá a je zcela seriózní, že vítěz má mít primátora,“ dodal Portlík.
Osobní spory
Minulé volby na magistrát v roce 2022 vyhrálo SPOLU, tehdy zahrnující i lidovce, se ziskem 24,7 procenta a devatenácti mandátů. Na koalici se po vyjednávání, které trvalo pět měsíců, dohodly SPOLU, STAN a Piráti. Primátorem byl zvolen Bohuslav Svoboda (ODS), který už v letošních volbách nekandidoval.
V případě, že by STAN chtěl do koalice třetího partnera, pak by měl Portlík problém s pirátským lídrem Zdeňkem Hřibem. „Dohadovat se s ním na čemkoliv v průběhu těch čtyř let bylo myslím pro obě strany na konci dne šílené mučení. Ultimátní a umanuté podmínky, kvůli kterým jsme nemohli spoustu věcí udělat, jsou prostě věci, které nás z mého pohledu brzdily,“ popsal.
Zároveň Portlík zopakoval, že před volbami říkal, že by si od Pirátů rád odpočinul. „To platí, ale neznamená to, že tam nesmějí být,“ dodal. Také sdělil, že by nechtěl, aby Piráti měli na starosti dopravu. „To je prostě fakt, který trvá a uvidíme, s čím přijdou kolegové ze STAN, ale jsme připraveni i na to, že přijdou s požadavkem na třetího v koalici,“ doplnil.
Na otázku, zda by v koalici případně preferoval Prahu sobě, řekl, že je to těžká otázka. „Nejsem z toho nervózní. Tím, že se STANem dáváme 34 hlasů dohromady, tak si myslím, že základ veškerých dohod z hlediska řízení města na čtyři roky je položený a postavený tady,“ konstatoval.