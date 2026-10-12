Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

SPOLU by v Praze preferovalo dvojkoalici se STAN, uvedl v Interview ČT24 jeho lídr Tomáš Portlík (ODS) s tím, že STAN má právo na post primátora. SPOLU má podle Portlíka zájem o gesci financí, nechtěl by však, aby případně Piráti měli na starosti dopravu. Jeho uskupení skončilo ve volbách na magistrát druhé a získalo v 65členném zastupitelstvu sedmnáct mandátů, stejně jako první STAN. Pořad moderoval Jiří Václavek.

„Chceme jít společně. Nikdo nehledá žádné jiné cesty. Chci, aby bylo zřejmé, že uznáváme vítězství STAN. Vyhrál o procento, mandátů máme stejně, naopak podpoříme je (STAN v tom), že chtějí mít svého primátora, mají na to právo,“ řekl Portlík.

SPOLU by podle Portlíka preferovalo dvojkoalici se STAN, která by měla v 65členném zastupitelstvu křehkou většinu 34 hlasů. STAN nicméně vážně zvažuje přibrání třetího partnera, kterým může být Praha sobě se třinácti mandáty, nebo Piráti se sedmi. Portlík není neklidný z toho, že by je STAN obešlo.

„Myslím si, že to, co se říkalo před volbami, má platit po volbách. Takový postup sestavování koalice by byl netransparentní. Máme se STAN pozitivní zkušeností z vládnutí (na magistrátu), proto i říkám, že koalice je pevná, protože se STAN vždycky dohoda, kterou jsme v koalici měli, platila, a to si myslím, že je klíčové,“ vysvětlil lídr SPOLU.

Dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu
Petr Hlaváček (STAN)

Rozdělení funkcí

Pokud by Starostové měli primátora, nebude Portlík chtít většinu v radě. „V tuto chvíli nerozdělujeme funkce. Jediné, co si myslím, že je gentlemanská dohoda, je, že jestliže STAN měl územní plán a školství, my jsme měli infrastrukturu, sociální věci a zdravotnictví, že v těchto gescích budou obě uskupení pokračovat. Sporná je doprava a finance,“ přiznal.

SPOLU by podle něj rádo dostalo oblast financí, kterou měl v dosavadní radě města na starosti Zdeněk Kovářík (ODS). Pražský lídr STAN Petr Hlaváček nicméně v neděli uvedl, že hospodaření města by chtělo i STAN.

„Součástí balíku nebudou žádné umanuté požadavky, že je pro nás cokoliv nepřekročitelného. Myslím si, že jediná věc, která je v tuto chvíli jistá a je zcela seriózní, že vítěz má mít primátora,“ dodal Portlík.

V hlavním městě vyhrál STAN, druhé je SPOLU pro Prahu
Praha

Osobní spory

Minulé volby na magistrát v roce 2022 vyhrálo SPOLU, tehdy zahrnující i lidovce, se ziskem 24,7 procenta a devatenácti mandátů. Na koalici se po vyjednávání, které trvalo pět měsíců, dohodly SPOLU, STAN a Piráti. Primátorem byl zvolen Bohuslav Svoboda (ODS), který už v letošních volbách nekandidoval.

V případě, že by STAN chtěl do koalice třetího partnera, pak by měl Portlík problém s pirátským lídrem Zdeňkem Hřibem. „Dohadovat se s ním na čemkoliv v průběhu těch čtyř let bylo myslím pro obě strany na konci dne šílené mučení. Ultimátní a umanuté podmínky, kvůli kterým jsme nemohli spoustu věcí udělat, jsou prostě věci, které nás z mého pohledu brzdily,“ popsal.

Zároveň Portlík zopakoval, že před volbami říkal, že by si od Pirátů rád odpočinul. „To platí, ale neznamená to, že tam nesmějí být,“ dodal. Také sdělil, že by nechtěl, aby Piráti měli na starosti dopravu. „To je prostě fakt, který trvá a uvidíme, s čím přijdou kolegové ze STAN, ale jsme připraveni i na to, že přijdou s požadavkem na třetího v koalici,“ doplnil.

Na otázku, zda by v koalici případně preferoval Prahu sobě, řekl, že je to těžká otázka. „Nejsem z toho nervózní. Tím, že se STANem dáváme 34 hlasů dohromady, tak si myslím, že základ veškerých dohod z hlediska řízení města na čtyři roky je položený a postavený tady,“ konstatoval.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZ v tamních firmách, přiznala společnost

Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZ v tamních firmách, přiznala společnost

21:30Aktualizovánopřed 11 mminutami
Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík

Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík

před 53 mminutami
Zábradlí mostů nemůže vydržet kolmý náraz auta, uvádějí odborníci

VideoZábradlí mostů nemůže vydržet kolmý náraz auta, uvádějí odborníci

před 1 hhodinou
Rusko nechce přijmout energetické příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj

Rusko nechce přijmout energetické příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj

12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Němci dopadli podezřelé ze žhářství v Polsku. Jde o hybridní válku, uvedl Tusk

Němci dopadli podezřelé ze žhářství v Polsku. Jde o hybridní válku, uvedl Tusk

před 1 hhodinou
Přibývá lidí, kteří si berou digitální pauzu

Přibývá lidí, kteří si berou digitální pauzu

před 3 hhodinami
Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS

Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS

17:31Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na sítích se zmenšila nenávist po ukrajinských útocích na ruský Yandex, řekl Zelenskyj

Na sítích se zmenšila nenávist po ukrajinských útocích na ruský Yandex, řekl Zelenskyj

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZ v tamních firmách, přiznala společnost

Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. Firma ČEZ to oznámila na svém webu. Na informaci upozornil server Ekonomický deník. Informaci již v únoru přinesl pořad Reportéři ČT, ČEZ ji nyní potvrdil.
21:30Aktualizovánopřed 11 mminutami

Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík

SPOLU by v Praze preferovalo dvojkoalici se STAN, uvedl v Interview ČT24 jeho lídr Tomáš Portlík (ODS) s tím, že STAN má právo na post primátora. SPOLU má podle Portlíka zájem o gesci financí, nechtěl by však, aby případně Piráti měli na starosti dopravu. Jeho uskupení skončilo ve volbách na magistrát druhé a získalo v 65členném zastupitelstvu sedmnáct mandátů, stejně jako první STAN. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 53 mminutami

VideoZábradlí mostů nemůže vydržet kolmý náraz auta, uvádějí odborníci

Policie stále zjišťuje, proč jeden z jejích vozů i s posádkou sjel v sobotu z Hlávkova mostu v centru Prahy. Česká televize oslovila odborníky – podle nich zábradlí městských mostů není konstruováno tak, aby vydrželo kolmý náraz auta. Usměrnit automobilovou dopravu má podle normy alespoň patnácticentimetrový obrubník. „Vozidlo přijelo v nejhorším možném úhlu, odrazná obruba nemohla zafungovat, jak měla,“ uvedl k víkendovému incidentu proděkan Fakulty dopravní ČVUT Tomáš Padělek.
před 1 hhodinou

Přibývá lidí, kteří si berou digitální pauzu

Zavřít chytrý telefon do šuplíku a chvíli ho tam nechat. Někdy dokonce i několik dní. Lidé mají zájem trávit čas off-line. Někdy se bez technologií vypraví do přírody, jindy prostě jen zůstanou doma a soustředí se sami na sebe. Jak ČT potvrdily oslovené projekty, stále více lidí tráví čas off-line i na organizovaných akcích – túrách, setkáních v kavárnách nebo programech, na kterých na začátku odevzdají telefon a vyzvednou si ho až na konci.
před 3 hhodinami

VideoSenátní duel v obvodu Praha 9: David Smoljak (za STAN) a Dagmar Pecková (za ODS)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Praha 9 spolu diskutovali David Smoljak (za STAN) a Dagmar Pecková (za ODS).
před 3 hhodinami

Jinak jasné dny doprovodí chladná a mlhavá rána, o víkendu se ochladí

Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:55Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoSenátní duel v obvodu Praha 5: Václav Láska (za SEN 21) a Radko Sáblík (za ODS)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Praha 5 spolu diskutovali Václav Láska (za SEN 21) a Radko Sáblík (za ODS).
před 4 hhodinami

VideoSenátní duel v obvodu Příbram: Petr Štěpánek (za STAN) a Barbora Daňhová (za ANO)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Příbram spolu diskutovali Petr Štěpánek (za STAN) a Barbora Daňhová (za ANO).
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

před 6 hhodinami
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

před 7 hhodinami
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026