Přehrady nejsou jen vodní plochy, ale historická a kulturní krajina, říká archeolog


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Mimořádné sucho odhaluje i původní říční koryta zatopená přehradami. Ze dna Lipna se znovu vynořovalo takzvané Srdce Vltavy – výrazný meandr, který zmizel pod hladinou koncem padesátých let. „Musíme si uvědomit, že přehrady nejsou jen vodní plochy, ale je to zatopená historická a kulturní krajina,“ řekl v 90′ ČT24 archeolog František Hájek z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Když se sníží hladina vody, mohou podle něj být znovu odkryty struktury a zbytky budov. Pořad moderoval Jakub Musil.

V důsledku snížení hladiny vody mohou být podle Hájka objevena i nová archeologická místa. Archeologicky zajímavé lokality jsou přístupné dvěma způsoby – suchou nohou při snížené hladině, nebo s kyslíkovou lahví na zádech. „Pokud se tam můžeme dostat suchou nohou, může nám to dost zjednodušit práci,“ podotkl archeolog.

Archeologie krajiny může ukázat, jak lidé v krajině fungovali, jaké zdroje využívali. „Voda může sloužit jako zdroj surovin, případně potravy, může sloužit pro navigaci, cestování, transport. Zároveň může mít určitý rituální význam,“ dodal Hájek.

Archeologický objekt nebo artefakt, který se běžně nachází pod vodou, bývá podle Hájka nejčastěji zakryt sedimentem. Pokud se k němu nedostane vzduch, v mnoha případech je tímto způsobem dobře zakonzervován a nic mu nehrozí. Pokud by veřejnost takový objekt objevila, Hájek doporučuje kontaktovat Archeologický ústav AV ČR nebo nejbližší muzeum.

Sucho odhalilo Srdce Vltavy. Unikátní meandr byl léta skrytý pod hladinou Lipna
Srdce Vltavy na dně Lipna

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