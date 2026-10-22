Víkend bude chladnější a deštivý, na horách může sněžit

Nadcházející víkend bude spíše chladnější, denní teploty se budou pohybovat kolem jedenácti stupňů Celsia. V neděli se zatáhne a na většině území bude pršet. Na horách může sněžit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek bude doznívat déšť, pršet bude hlavně ve východní polovině území. Od západu budou srážky ustávat. Denní teploty budou mezi osmi a třinácti stupni.
Pátek bude slunečný, ojediněle se vyskytnou mlhy. Denní teploty vystoupají až k patnácti stupňům.
V sobotu bude znovu chladněji. Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne místy i polojasno. Ojediněle zaprší, v polohách nad 1000 metrů může sněžit. V noci teploměr ukáže sedm až tři stupně, přes den osm až třináct stupňů.
V neděli se od západu zatáhne a rozprší. Na horách může sněžit. V noci teploty klesnou na čtyři stupně až nulu, při uklidnění větru může i mrznout, přes den budou teploty ve stejném rozmezí jako v sobotu.
V pondělí bude na východě doznívat déšť, teploty opět nepřesáhnou třináct stupňů. V dalších dnech se vyjasní a mírně oteplí.