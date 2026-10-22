Odbory odmítají zmrazení mezd ve Škodě Auto, firma odkázala na kolektivní smlouvu


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Vedení automobilky zároveň před zaměstnanci poprvé připustilo, že situace je vážná a může do budoucna ohrozit vytížení závodů i zaměstnanost, uvedl odborový čtrnáctideník Škodovácký odborář. Škoda Auto v reakci odkázala na současnou kolektivní dohodu.

Předseda podnikové rady Jaroslav Povšík podle čtrnáctideníku varoval, že pokud by se v automobilce začalo propouštět, zaměstnanci by zastavili výrobu ve všech třech tuzemských závodech.

„Nemůžeme nést ten největší díl odpovědnosti jako značka Škoda vůči Volkswagenu. Žádají nás o nulová procenta – žádné příplatky, žádné bonusy, žádné prémie, a přitom požadují násobky práce v oblasti e-mobility. To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky,“ prohlásil Povšík podle Škodováckého odboráře.

Volkswagen podle odborů plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týkalo by se to i Škody
Výroba v německé továrně Volkswagenu

Škoda Auto na dotazy ČTK odpověděla, že současná dohoda o výsledcích kolektivního vyjednávání pro rok 2026 platí do 31. března 2027. „K dalšímu průběhu ani možným výsledkům kolektivního vyjednávání se v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat,“ vzkázala mluvčí automobilky Nikola Franková. K tvrzení odborů, že koncern Volkswagen požaduje zmrazení mezd do roku 2030, se automobilka přímo nevyjádřila.

Rozsáhlé problémy Volkswagenu

Volkswagen se potýká s problémy, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří. VW mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až sto tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Současná mzdová dohoda ve Škodě Auto platí do 31. března příštího roku. Podle aktuálních informací čekají automobilku a odbory nová mzdová jednání v příštím roce, přičemž odbory je už nyní označují za mimořádně náročná. Ještě letos mají jednat o sociálních nákladech a roční pracovní době pro rok 2027. Podle informací automobilky z letošního března činil průměrný měsíční výdělek zaměstnanců mimo management za loňský rok 81 691 korun. Zahrnoval tarifní mzdu, bonusy, náhrady i příplatky. Od dubna automobilka zvýšila mzdové tarify o tři procenta. V květnu zaměstnanci obdrželi variabilní bonus 120 tisíc korun a jednorázovou odměnu 20 tisíc, celkem tedy 140 tisíc.

Škoda Auto je součástí koncernu Volkswagen a patří mezi největší tuzemské zaměstnavatele. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

Volkswagen kvůli škrtům vypovídá v Německu téměř všechny kolektivní smlouvy
Logo společnosti Volkswagen, ilustrační foto

Podle čtrnáctideníku se zaměstnanci o požadavku na zmrazení mezd dozvěděli na podnikových shromážděních minulý týden v Mladé Boleslavi a v pondělí v Kvasinách na Rychnovsku. Další shromáždění se koná ve čtvrtek ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na shromáždění v Mladé Boleslavi podle odborového čtrnáctideníku poskytli zaměstnancům informace o situaci v koncernu a automobilce zástupci vedení Škody Auto i odborů.

Povšík podle čtrnáctideníku také varoval, že proti propouštění by se zaměstnanci bránili zastavením výroby. „Pokud by byla tato hranice prolomena, opravdu všichni na třech našich lokalitách zastavíme výrobu a nepolevíme, dokud se situace neurovná,“ akcentoval. Zdůraznil při tom potřebu zachovat výrobu a pracovní místa v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí.

Německý odborový svaz IG Metall v pondělí uvedl, že vedení Volkswagenu plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy více než 660 tisícům zaměstnanců koncernu po celém světě. Volkswagen informace odmítl komentovat.

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