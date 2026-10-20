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Evropu do roka čeká největší zdražení letenek v historii, varuje šéf Ryanair


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Evropa v příštím roce zažije nejvýraznější nárůst cen letenek v historii. Uvedl to v úterý podle agentury Reuters šéf irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary. Dodal, že letenky by mohly zdražit až o 20 procent. Letecké společnosti se v poslední době potýkají s růstem nákladů na pohonné hmoty, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.

„V příštím roce zažije Evropa růst cen letenek, podle mého názoru o deset, patnáct a možná dvacet procent. Řekl bych, že v příštích dvanácti měsících budeme v Evropě svědky nejvýraznějšího zdražení letenek v historii,“ uvedl O'Leary na konferenci v Bruselu. Předpověděl rovněž, že počet nabízených míst v letadlech se v příštím roce sníží v důsledku bankrotů a fúzí leteckých firem.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

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O'Leary již před zhruba dvěma týdny uvedl, že evropské letecké společnosti by se kvůli válce s Íránem mohly potýkat s extrémně vysokými náklady na letecké palivo až do roku 2028. „Všichni budeme v příštím roce čelit obrovskému problému s náklady,“ varoval.

Ryanair je největší leteckou společností v Evropě. V České republice má základnu na pražském letišti Václava Havla.

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