Maďarské úřady zadržely šéfa centrální banky z Orbánovy éry

Maďarské úřady zadržely bývalého guvernéra tamní centrální banky Györgyho Matolcsyho společně s několika dalšími osobami v souvislosti s vyšetřováním nadací, které banka založila během jeho působení ve funkci. Podle agentury Telex jsou všichni zadržení ve vazbě.
Matolcsy, který byl šéfem centrální banky mezi lety 2013 až 2025, tedy v době vlády premiéra Viktora Orbána (Fidesz), je podezřelý z finančního podvodu a z použití padělaných dokumentů, napsala agentura MTI s odvoláním na jeho právního zástupce Pála Bátkiho. Uvalení vazby potvrdil současný předseda vlády Péter Magyar na facebooku.
Prokuratura sdělila, že v rámci probíhajícího vyšetřování trestného činu porušení důvěry, které způsobilo obzvlášť velkou finanční škodu, jsou prováděny koordinované vyšetřovací úkony na několika místech v souvislosti s případem týkajícím se Maďarské národní banky, napsala agentura Telex.
Možné zneužití pravomoci
Připomněla, že minulý měsíc podalo vedení národní banky trestní oznámení kvůli snížení hodnoty pěti nemovitostí vlastněných touto institucí, přičemž vyjádřilo podezření, že došlo k porušení důvěry, špatnému hospodaření, podvodu a ke zneužití pravomoci.
„Vyšetřování trvá už několik měsíců a má velký politický dopad v Maďarsku. Je zdrojem výrazné debaty už i na parlamentní úrovni mezi současnou vládou a opozicí,“ poznamenal zpravodaj ČT Jan Šilhan. „Jde o mimořádně velkou kauzu, už jen proto, že jde o stovky miliard forintů - veřejných prostředků, které měly být ze státního fondu převáděny do soukromých rukou,“ dodal Šilhan.
Parlamentní vyšetřovací komise, zřízená s cílem objasnit kauzu národní banky, začátkem října více než tři hodiny vyslýchala bývalé poslance za někdejší vládní stranu Fidesz Lajose Kósu a Erika Bánkiho. Ti tvrdili, že dříve neměli žádné podezření na pochybení v souvislosti s nadacemi centrální banky.
Bánki v roce 2016 předložil legislativní návrh, který měl znemožnit přístup k údajům o výdajích těchto nadací. Kósa v té době působil jako předseda poslaneckého klubu strany Fidesz.
V polovině loňského března zveřejnil maďarský Státní auditorský úřad (ÁSZ) tři zprávy v celkovém rozsahu více než šest set stran, které v různé míře souvisely s centrální bankou. Zabývaly se problematickým hospodařením nadací zřízených bankou, dodržováním předpisů při provozu samotné banky a také nákladů na rekonstrukci jejího sídla. Ztráty se odhadují na stovky miliard forintů, dodal Telex.
Matolcsy v dubnu prohlásil, že banka nemá žádný právní mandát do fungování nadací zasahovat, protože „jednaly nezávisle“.