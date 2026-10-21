SpaceX oznámila po ztrátách nečekaně velký zisk, Musk mluví o fúzi s Teslou

Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Obě společnosti už kvůli možné fúzi vytvořily zvláštní výbory. Musk se tak vyjádřil krátce poté, co SpaceX oznámila, že po více než roce ztrát ve třetím čtvrtletí zejména díky příjmům z umělé inteligence a satelitního systému Starlink dosáhla zisku 4,4 miliardy dolarů (95 miliard korun). Analytici přitom očekávali zisk 1,57 miliardy dolarů (asi 34 miliard korun), napsala agentura Reuters.
„Myslím, že by to byl dobrý nápad, ale je to skutečně na zvláštních výborech obou společností,“ prohlásil zakladatel obou firem, který se po červnovém vstupu SpaceX na burzu stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Podle agentury Reuters tak Musk poprvé oficiálně potvrdil, že obě společnosti o možném spojení jednají. Zvláštní výbory složené z nezávislých členů vedení vznikly na žádost akcionářů, kteří by případnou transakci museli schválit. Musk uvedl, že se jednání výborů osobně neúčastní kvůli střetu zájmů.
Možnou fúzi hájil tím, že obě firmy již spolupracují na řadě projektů, zejména v oblasti umělé inteligence, vývoje čipů a robotiky. Zdůraznil však, že jejich spojení zatím není jisté a výbory se na podmínkách případné transakce ještě nedohodly.
Podle zdroje Reuters obeznámeného s jednáním by dohoda mohla vést k převzetí Tesly společností SpaceX. Akcie SpaceX po Muskových prohlášeních vzrostly v obchodování po úterním uzavření trhů o osm procent, akcie Tesly posílily o 1,8 procenta.
Investice do AI
SpaceX letos nasměrovala značné investice do umělé inteligence, včetně společnosti xAI, chatbota Grok či rychle se rozšiřujících datových center. Příjmy z podnikání v oblasti AI ve třetím čtvrtletí vzrostly téměř desetinásobně na 7,56 miliardy dolarů. Většinu tvořily výnosy z pronájmu kapacit datových center společnostem vyvíjejícím umělou inteligenci.
Také satelitní internetový systém Starlink pokračoval v růstu. Ve třetím čtvrtletí dosáhl 13,6 milionu předplatitelů, čímž překonal očekávání analytiků.
Zejména díky příjmům z AI a Starlinku se SpaceX dokázala po ztrátovém období vrátit k zisku. Její tržby ve čtvrtletí od července do září meziročně vzrostly o 161 procent na 14,6 miliardy dolarů. Před rokem přitom společnost vykázala ztrátu 1,1 miliardy dolarů, píše Reuters.
Musk zároveň uvedl, že do konce roku 2027 očekává roční opakující se příjmy společnosti ve výši 500 miliard až jednoho bilionu dolarů. Předpoklad spojuje především s rostoucí poptávkou po kapacitách datových center v souvislosti s rozvojem umělé inteligence.