SpaceX oznámila po ztrátách nečekaně velký zisk, Musk mluví o fúzi s Teslou


21. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Obě společnosti už kvůli možné fúzi vytvořily zvláštní výbory. Musk se tak vyjádřil krátce poté, co SpaceX oznámila, že po více než roce ztrát ve třetím čtvrtletí zejména díky příjmům z umělé inteligence a satelitního systému Starlink dosáhla zisku 4,4 miliardy dolarů (95 miliard korun). Analytici přitom očekávali zisk 1,57 miliardy dolarů (asi 34 miliard korun), napsala agentura Reuters.

„Myslím, že by to byl dobrý nápad, ale je to skutečně na zvláštních výborech obou společností,“ prohlásil zakladatel obou firem, který se po červnovém vstupu SpaceX na burzu stal prvním dolarovým bilionářem na světě.

Podle agentury Reuters tak Musk poprvé oficiálně potvrdil, že obě společnosti o možném spojení jednají. Zvláštní výbory složené z nezávislých členů vedení vznikly na žádost akcionářů, kteří by případnou transakci museli schválit. Musk uvedl, že se jednání výborů osobně neúčastní kvůli střetu zájmů.

SpaceX míří na burzu a chce výrazně překonat saúdské těžaře
Raketa SpaceX

Možnou fúzi hájil tím, že obě firmy již spolupracují na řadě projektů, zejména v oblasti umělé inteligence, vývoje čipů a robotiky. Zdůraznil však, že jejich spojení zatím není jisté a výbory se na podmínkách případné transakce ještě nedohodly.

Podle zdroje Reuters obeznámeného s jednáním by dohoda mohla vést k převzetí Tesly společností SpaceX. Akcie SpaceX po Muskových prohlášeních vzrostly v obchodování po úterním uzavření trhů o osm procent, akcie Tesly posílily o 1,8 procenta.

Investice do AI

SpaceX letos nasměrovala značné investice do umělé inteligence, včetně společnosti xAI, chatbota Grok či rychle se rozšiřujících datových center. Příjmy z podnikání v oblasti AI ve třetím čtvrtletí vzrostly téměř desetinásobně na 7,56 miliardy dolarů. Většinu tvořily výnosy z pronájmu kapacit datových center společnostem vyvíjejícím umělou inteligenci.

Také satelitní internetový systém Starlink pokračoval v růstu. Ve třetím čtvrtletí dosáhl 13,6 milionu předplatitelů, čímž překonal očekávání analytiků.

Zejména díky příjmům z AI a Starlinku se SpaceX dokázala po ztrátovém období vrátit k zisku. Její tržby ve čtvrtletí od července do září meziročně vzrostly o 161 procent na 14,6 miliardy dolarů. Před rokem přitom společnost vykázala ztrátu 1,1 miliardy dolarů, píše Reuters.

Musk zároveň uvedl, že do konce roku 2027 očekává roční opakující se příjmy společnosti ve výši 500 miliard až jednoho bilionu dolarů. Předpoklad spojuje především s rostoucí poptávkou po kapacitách datových center v souvislosti s rozvojem umělé inteligence.

Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Poslanci podpořili vyšší tresty za týrání zvířat či zvolili člena Rady ČRo

Poslanci podpořili vyšší tresty za týrání zvířat či zvolili člena Rady ČRo

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump řekl, že chování Ruska k Ukrajině je v pořádku. V den, kdy Moskva opět zabíjela civilisty

Trump řekl, že chování Ruska k Ukrajině je v pořádku. V den, kdy Moskva opět zabíjela civilisty

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Bezpečnostní rada státu probrala výpadky proudu i navyšování počtu vojáků

VideoBezpečnostní rada státu probrala výpadky proudu i navyšování počtu vojáků

před 5 hhodinami
Noční zákaz vycházení bude v některých francouzských městech pokračovat

Noční zákaz vycházení bude v některých francouzských městech pokračovat

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Senát čekají personální šachy a úvahy o novém výboru

VideoSenát čekají personální šachy a úvahy o novém výboru

před 6 hhodinami
Za týden budou Izraelci volit parlament. Netanjahua může nahradit Eisenkot

Za týden budou Izraelci volit parlament. Netanjahua může nahradit Eisenkot

před 7 hhodinami
Zakázaná kojenecká výživa se podle inspektorů SZPI znovu objevila v obchodech

Zakázaná kojenecká výživa se podle inspektorů SZPI znovu objevila v obchodech

před 7 hhodinami
Členové jihomoravské TOP 09 přecházejí k lidovcům. Koordinovaná akce, míní Havel

Členové jihomoravské TOP 09 přecházejí k lidovcům. Koordinovaná akce, míní Havel

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

SpaceX oznámila po ztrátách nečekaně velký zisk, Musk mluví o fúzi s Teslou

Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Obě společnosti už kvůli možné fúzi vytvořily zvláštní výbory. Musk se tak vyjádřil krátce poté, co SpaceX oznámila, že po více než roce ztrát ve třetím čtvrtletí zejména díky příjmům z umělé inteligence a satelitního systému Starlink dosáhla zisku 4,4 miliardy dolarů (95 miliard korun). Analytici přitom očekávali zisk 1,57 miliardy dolarů (asi 34 miliard korun), napsala agentura Reuters.
02:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Poslanci podpořili vyšší tresty za týrání zvířat či zvolili člena Rady ČRo

Poslanci poslali v úterý do závěrečného čtení novelu, která počítá mezi jiným se zvýšením pokut za týrání zvířat. Stejně naložili s novelou o rostlinolékařské péči. Do Rady Českého rozhlasu zvolili moderátora a influencera Jakuba Jíru. V prvním čtení sněmovna podpořila registr žáků a registr pedagogů a akademiků i novelu zákoníku práce, která mění pravidla pro čerpání podpory v nezaměstnanosti.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropu do roka čeká největší zdražení letenek v historii, varuje šéf Ryanair

Evropa v příštím roce zažije nejvýraznější nárůst cen letenek v historii. Uvedl to v úterý podle agentury Reuters šéf irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary. Dodal, že letenky by mohly zdražit až o 20 procent. Letecké společnosti se v poslední době potýkají s růstem nákladů na pohonné hmoty, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
před 11 hhodinami

Hartmann-Rico zavře další český závod a propustí stovky lidí

Výrobce zdravotnických pomůcek Hartmann-Rico ukončí v listopadu příštího roku výrobu ve Chvalkovicích na Náchodsku. Rozhodnutí zdůvodňuje rostoucími náklady a silnou konkurencí asijských výrobců. Část produkce přesune do Veverské Bítýšky na Brněnsku, zbytek do Asie. Společnost už letos uzavřela závod v Havlíčkově Brodě. Veverská Bítýška tak zůstane její jedinou výrobní lokalitou v Česku.
před 19 hhodinami

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se shodli na změně nastavení platů

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí dohodli na změně odměňování ve veřejných a státních službách od ledna. Většině pracovníků se v nových platových tabulkách příští rok tarify zvýší, nikomu se nesníží. Na tiskové konferenci po tripartitním jednání to řekli ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka (oba ANO). Podle prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiřího Horeckého by přidání mohlo činit od nuly do zhruba devíti tisíc korun.
19. 10. 2026Aktualizováno19. 10. 2026

Volkswagen podle odborů plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týkalo by se to i Škody

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců, uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Automobilka ohledně možného dopadu plánu na své zaměstnance uvedla, že spekulace nebude komentovat.
19. 10. 2026Aktualizováno19. 10. 2026

Vláda odkládá snížení firemních daní

Vládní koalice odkládá snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent, ačkoliv jde o jeden z jejích největších ekonomických slibů. Podle nového propočtu ministerstva financí by kvůli snížení firemní daně o dva procentní body veřejné rozpočty přišly o třicet miliard ročně. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) ČT řekla, že momentálně si stát nemůže takto výrazný výpadek dovolit. Místo toho plánuje kabinet nabídnout firmám výhodnější odpisy – třeba na vědu a výzkum nebo pro nově založené společnosti.
18. 10. 2026

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

Hypotéky v Česku zdražují už sedmý měsíc v řadě. Průměrná nabídková sazba podle dat Hypoindexu na začátku října vystoupala na 5,79 procenta, což je nejvýše od ledna 2024. Od letošního března se tak zvýšila téměř o jeden procentní bod. Zdražování hypoték bankám vyčítá ministryně financí Alena Schillerová (ANO), kritizuje zdražování navzdory neměnné základní sazbě České národní banky. Splátka je vysoká, potvrdil v Událostech, komentářích z ekonomiky hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel, děje se tak prý kvůli tomu, že dlouhou dobu rostou ceny nemovitostí. Zmínil také růst tržních úrokových sazeb od útoku na Írán. Podle ekonoma Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické a poradce ministryně financí Milana Bednáře je prostor se bavit o tom, jaká je cenotvorba a jaká je cenová politika bank. Podotknul, že banky v Česku jsou vysoce ziskové. Debatou provázela Vanda Kofroňová.
18. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

před 11 hhodinami
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

před 11 hhodinami
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026