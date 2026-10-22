Poslanci by měli pokračovat v debatě o státním rozpočtu na příští rok

Poslanci by ve čtvrtek měli pokračovat v úvodní debatě o návrhu státního rozpočtu na příští rok, kterou nedokončili ve středu. Vláda navrhla rozpočet s deficitem 386 miliard korun, což se stalo terčem opoziční kritiky. Výše schodku se nelíbí ani části koaličních představitelů, jeho snižování v desítkách miliard korun slibují na další roky.
Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády. Dopoledne se budou poslanci věnovat debatě o písemných dotazech, odpoledne čekají dolní komoru ústní interpelace.
K návrhu státního rozpočtu by se měli poslanci vrátit v době mezi interpelacemi od zhruba 11:00. V diskusi by pak mohli pokračovat i po skončení ústních interpelací po 18:00. Ve středu se zákonodárci věnovali rozpočtu zhruba 13 hodin. Předsedající schůzi přerušila potom, co si opoziční kluby vyžádaly přestávky. Koalice chce dnes první čtení návrhu státního rozpočtu završit.
V nynějším úvodním kole sněmovna schvaluje základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Pak už je nemůže měnit, možné jsou jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Navrhovaný deficit je o 76 miliard korun vyšší, než byl schválený na letošní rok. Opozice usiluje o vrácení rozpočtu vládě přepracování tak, aby schodek klesl na 290 miliard korun.