Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek po schůzce zástupců vlády a tajných služeb prohlásil, že za sobotními nepokoji stály rozvratné ultralevicové skupiny, které plánovaly svrhnout republiku. Francie v příštích dnech zakáže „nelegitimní“ protesty, oznámil také prezident. Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle něj nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.

Pařížské luxusní obchody se připravují na další možné nepokoje, které by mohly vypuknout o tomto víkendu v sobotu, informovala agentura Bloomberg. Po víkendových násilnostech zůstávají některé prodejny vyrabované a uzavřené, další chrání okna kovové mříže. Francouzská vláda slibuje rozsáhlá bezpečnostní opatření, jejichž podrobnosti má představit ministr vnitra Laurent Nuñez.

Při protestech, které minulý týden v sobotu do ulic po celé Francii přilákaly přes půl milionu lidí, útočily skupiny maskovaných výtržníků na stovky obchodů. V Paříži vyrabovali mimo jiné prodejny Burberry, parfumerii Dior a Guerlain v ulici Saint-Honoré. Uzavřená zůstávala také prodejna sportovního oblečení Salomon. Značka Hermès posílila ostrahu svých obchodů a její pobočka v Marseille podle finančního ředitele Erica du Halgouëta v nejbližší době znovu neotevře.

Protesty ohrožují také cestovní ruch. Pařížské luxusní hotely podle zástupce oborové organizace UMIH Prestige Christopha Laureho zaznamenaly rušení rezervací. Případný pokles nákupů zahraničních turistů by zasáhl luxusní značky v době, kdy se jejich odvětví potýká se slabší poptávkou v Číně a začíná vánoční nákupní sezona, připomněl Bloomberg.

Připravujeme podrobnosti.

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